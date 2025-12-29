Armengol respalda que Sánchez agote la legislatura hasta 2027: "Tiene toda la lógica"

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, respalda que Pedro Sánchez agote la legislatura hasta 2027. Así lo ha defendido esta mañana durante la tradicional copa de navidad del partido socialista en Baleares. Armengol argumenta que "tiene toda la lógica" que aguante lo que resta de mandato, ya que el Congreso como institución "funciona" al sacar adelante muchas iniciativas parlamentarias.

"Es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno de España y que él tomará la decisión cuando considere. La legislatura acaba en 2027 y, por tanto, tiene toda la lógica que aguante la legislatura. El Congreso de los Diputados como institución funciona, se han aprobado más de 50 leyes en estos dos años de legislatura", detalla la dirigente socialista.

Presupuestos

En este sentido, Armengol expresa que muchas comunidades tampoco han sacado adelante sus presupuestos y no han convocado elecciones anticipadas como es el propio caso de Baleares. "Miremos también que la carga legislativa que están sacando es menor. Si este es el motivo de adelantar elecciones pues hay muchas comunidades tendrían que adelantar".

Actitud centralista del PP

La secretaria general del PSIB-PSOE también ha censurado "la actitud centralista y utilitaria del PP" respecto a los diferentes territorios de España. "Lo que están haciendo de forzar a sus presidentes autonómicos a avanzar elecciones por si le beneficia a Feijóo me parece un escándalo en una España plural en la que creo. Que las comunidades estén sometidas a los caprichos de Feijóo me parece que es absolutamente demoledor en la forma de entender un Estado",

Elecciones Extremadura

Respecto a los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y cómo esto podría afectar a Baleares de cara al 2027, Armengol considera que "no tendrá ninguna afectación lo que está pasando ahora dentro de un año y medio". Así, señala que los socialistas en las islas están trabajando para "dar lo mejor de sí mismos" en los próximos comicios y gobernar. "Somos la alternativa necesaria", recalca.