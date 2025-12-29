Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata de Reyes en PalmaCadáver Cala MillorFijos discontinuosMarcial RodríguezBolsas de plazasCartel Sant Antoni Muro
instagramlinkedin

Armengol respalda que Sánchez agote la legislatura hasta 2027: "Tiene toda la lógica"

La secretaria general del PSIB-PSOE defiende la estabilidad del gobierno central y subraya que no hay motivos para elecciones anticipadas

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, durante la tradicional copa de navidad de los socialistas celebrada esta mañana

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, durante la tradicional copa de navidad de los socialistas celebrada esta mañana / PSIB-PSOE

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, respalda que Pedro Sánchez agote la legislatura hasta 2027. Así lo ha defendido esta mañana durante la tradicional copa de navidad del partido socialista en Baleares. Armengol argumenta que "tiene toda la lógica" que aguante lo que resta de mandato, ya que el Congreso como institución "funciona" al sacar adelante muchas iniciativas parlamentarias.

"Es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno de España y que él tomará la decisión cuando considere. La legislatura acaba en 2027 y, por tanto, tiene toda la lógica que aguante la legislatura. El Congreso de los Diputados como institución funciona, se han aprobado más de 50 leyes en estos dos años de legislatura", detalla la dirigente socialista.

Presupuestos

En este sentido, Armengol expresa que muchas comunidades tampoco han sacado adelante sus presupuestos y no han convocado elecciones anticipadas como es el propio caso de Baleares. "Miremos también que la carga legislativa que están sacando es menor. Si este es el motivo de adelantar elecciones pues hay muchas comunidades tendrían que adelantar".

Actitud centralista del PP

La secretaria general del PSIB-PSOE también ha censurado "la actitud centralista y utilitaria del PP" respecto a los diferentes territorios de España. "Lo que están haciendo de forzar a sus presidentes autonómicos a avanzar elecciones por si le beneficia a Feijóo me parece un escándalo en una España plural en la que creo. Que las comunidades estén sometidas a los caprichos de Feijóo me parece que es absolutamente demoledor en la forma de entender un Estado",

Elecciones Extremadura

Respecto a los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y cómo esto podría afectar a Baleares de cara al 2027, Armengol considera que "no tendrá ninguna afectación lo que está pasando ahora dentro de un año y medio". Así, señala que los socialistas en las islas están trabajando para "dar lo mejor de sí mismos" en los próximos comicios y gobernar. "Somos la alternativa necesaria", recalca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
  2. Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
  3. Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
  4. El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
  5. El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major
  6. Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
  7. Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”
  8. Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”

Air Nostrum devuelve 20 millones de euros a la SEPI de forma anticipada para reducir su deuda

Air Nostrum devuelve 20 millones de euros a la SEPI de forma anticipada para reducir su deuda

Armengol respalda que Sánchez agote la legislatura hasta 2027: "Tiene toda la lógica"

Armengol respalda que Sánchez agote la legislatura hasta 2027: "Tiene toda la lógica"

Son Espases, el mejor hospital público de Baleares en 2025, y Quirónsalud Palmaplanas, el mejor privado

Son Espases, el mejor hospital público de Baleares en 2025, y Quirónsalud Palmaplanas, el mejor privado

Oferta Flash: suscríbete a Diario de Mallorca y ahorra más de un 60%

Oferta Flash: suscríbete a Diario de Mallorca y ahorra más de un 60%

VÍDEO | La propietaria del vehículo incendiado en sa Coma: "Me encontré la palabra 'puta' pintada en mi coche'"

Vecinos afectados por el vehículo incendiado en sa Coma: «Si esto pasa a las dos de la noche, estamos muertos»

Vecinos afectados por el vehículo incendiado en sa Coma: «Si esto pasa a las dos de la noche, estamos muertos»

La propietaria del vehículo incendiado en sa Coma: "Me encontré la palabra 'puta' pintada en mi coche"

La propietaria del vehículo incendiado en sa Coma: "Me encontré la palabra 'puta' pintada en mi coche"

Suenan cambios en el Consell de Mallorca: el PP maneja sustitutos para el conseller Marcial Rodríguez

Tracking Pixel Contents