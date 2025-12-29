Armengol augura "un cambio político" en Baleares en 2027 pero no aclara si será candidata

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, augura "un cambio político" en las próximas elecciones de 2027 en Baleares, pero no aclara si será la candidata en dichos comicios. Así lo ha expresado esta mañana en la tradicional copa de navidad que ha celebrado el partido socialista con los medios de comunicación. En este sentido, Armengol defiende que el PSIB-PSOE "está más fuerte que nunca ante una legislatura perdida" de PP y Vox en las islas.

"Tenemos un Govern que desde el principio es inestable y sin proyecto político. A partir de aquí el PP se ha entregado hace mucho a los postulados de Vox. Se abrirá la esperanza en el momento en que Prohens convoque elecciones, si decide convocarlas antes el PSOE está preparado y con fuerza. Sobre quién liderará, lo decidirán los organismos internos del partido dentro del proceso que tenemos a través de las primarias", destaca.

"Un cambio político"

La líder socialista en Baleares augura "un cambio político" en las próximas elecciones. "No tenemos encuestas internas, pero tenemos olfato y estamos en contacto con la gente. Hay mucha gente decepcionada con el Govern de PP y Vox con ganas de que haya un cambio político. Para 2027 se abre una fase de esperanza, de luz, ilusión y progreso para esta comunidad que liderará el partido socialista", defiende Armengol.

"Legislatura perdida"

Por otro lado, la socialista advierte de "la legislatura perdida que han fomentado PP y Vox" en el Govern y en las diferentes instituciones insulares estos últimos años. "El PSIB- PSOE está más fuerte que nunca. En momentos de grandes dificultades, nos levantamos con más fuerza que nunca para defender los intereses de los ciudadanos. Tenemos un Govern de regresión absoluta. Ante los problemas reales que tiene la gente, no tienen un apoyo por parte de las instituciones en materia de vivienda, servicios sociales, sanidad o educación. En contraposición, el Gobierno de España consigue subidas del salario mínimo, de las pensiones y mejoras laborales", determina Armengol.

En vivienda, critica que "mientras el Gobierno Central plantea una ley de vivienda que permite topar los precios del alquiler", el Govern autonómico no aplica dicha normativa "porque defienden a los de siempre". Con todo, reitera que "se trata de una legislatura perdida y regresiva porque las políticas que hacen hoy crearán problemas mañana".

Por último, Armengol termina su intervención realizando un llamamiento a los jóvenes. "Ante los aires de populismo que dibujan un futuro muy negativo, quiero trasladar un mensaje de optimismo, porque cada generación lucha su futuro. El PSIB-PSOE estará, pero es necesario que los jóvenes estén ahí para empujar en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, con más capacidad, de esperanza y de vida digna para todos", reivindica.