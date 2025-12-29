Algaida, Esporles y Marratxí triunfan en el III Concurso de Escaparates de Navidad: estos son los premiados

El Consell de Mallorca ha entregado hoy en el Museu de Mallorca los premios del III Concurso de Escaparates de Navidad: Especial Nacimiento, una iniciativa que ha vuelto a situar al comercio de proximidad en el centro de la campaña navideña y que convirtió los escaparates de la Part Forana en un reclamo de creatividad y tradición.

El acto ha sido presidido por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y ha contado con la presencia de representantes institucionales, comerciantes y público general. También han asistido las presidentas de AFEDECO, Joana Manresa, y de PIMECO, Carolina Domingo, entidades que han colaborado en el desarrollo del certamen, que ha recorrido más de 700 comercios para incentivar la participación.

Durante su intervención, Galmés ha destacado que el concurso se ha convertido en una herramienta clave para apoyar al pequeño comercio y subrayó que “detrás de cada escaparate hay personas que trabajan cada día para mantener vivos nuestros pueblos”. El presidente ha puesto el acento en la calidad de las propuestas presentadas y en el carácter artesanal de muchos montajes, quehan reinterpretado el Nacimiento desde una mirada contemporánea sin perder el vínculo con la tradición.

La consellera Pilar Amate ha remarcado que la iniciativa permite reforzar la economía local y fomentar el consumo responsable. Según ha explicado, el certamen evidencia que el comercio de proximidad “no solo vende productos, sino que transmite identidad, cercanía y confianza”, y ha denfedido este tipo de acciones como una vía para dinamizar los municipios y fortalecer el tejido comercial.

Desde las patronales, Joana Manresa ha señalado que el concurso ha servido para visibilizar el esfuerzo adicional que realizan los comerciantes durante la Navidad, mientras que Carolina Domingo ha destacado la capacidad del pequeño comercio para generar vida en las calles y crear vínculos con la ciudadanía más allá de la actividad económica.

PREMIOS Y COMERCIOS GALARDONADOS

El jurado ha reconocido tres propuestas por su originalidad, cuidado estético y capacidad para transmitir el espíritu navideño. El primer premio, dotado con 2.000 euros para gastar en comercios locales, ha sido para Joaquín Perruquer (Algaida). El segundo premio, de 1.000 euros, ha recaido en Fet per Tu (Esporles), mientras que el tercer premio, de 500 euros, ha sido para Estilistas Toly (Marratxí). Las cuantías deberán reinvertirse íntegramente en establecimientos de proximidad, con el objetivo de que el impacto económico revierta en el propio sector.

Además, el jurado ha seleccionado doce comercios finalistas de distintos municipios, que han recibido una cesta de producto local y un diploma acreditativo como reconocimiento a la calidad de sus escaparates. Entre ellos; establecimientos de Llucmajor, Muro, Sóller, Inca, Andratx, Porreres, Santanyí, Manacor, Artà, Campos y Lloseta, que han reflejado la diversidad territorial del concurso.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AMBIENTE FESTIVO

Como novedad, el certamen ha incorporado dos sorteos de 300 euros, uno entre los comercios participantes y otro entre las personas que votaron, una fórmula pensada para incentivar la implicación ciudadana y reforzar el vínculo entre clientes y comercio local.

La jornada ha culminado con un ambiente festivo marcado por la actuación musical de María Huélamo y Alira Moya, que puso el broche a un acto que ha vuelto a evidenciar el papel del comercio de proximidad como elemento clave de la vida social y económica de la isla.