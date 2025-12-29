Air Nostrum devuelve 20 millones de euros a la SEPI de forma anticipada para reducir su deuda

Air Nostrum ha devuelto este lunes de manera anticipada 20 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriale (SEPI). Con esta amortización minora el principal del préstamo participativo de 111 millones de euros que le fue concedido a la aerolínea con cargo a los Fondos de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE).

Air Nostrum también ha adelantado este lunes 809.550 euros en concepto de intereses pendientes de pago del principal amortizado. Los FASEE, recuerda la aerolínea en una nota de prensa, nacieron con el objetivo de compensar el impacto de la pandemia en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional y fueron decisivos para que Air Nostrum pudiese mantener su actividad.

En 2020 Air Nostrum perdió 140 millones de euros tras verse obligada a suspender durante meses todos sus vuelos con motivo de la crisis del covid-19, y a volar el resto del año con altísimas restricciones respecto a la ocupación de los vuelos y a los destinos de su red habitual.

El préstamo fue aprobado el 31 de mayo de 2022 tras un exhaustivo proceso de análisis de la situación económica y jurídica de Air Nostrum que se prolongó 13 meses, periodo durante el cual, la SEPI y Grant Thornton (asesor tercero contratado por la SEPI al efecto) estudiaron el plan de viabilidad presentado por la empresa.

Tras la reestructuración de los plazos de amortización sin quitas en diciembre de 2024, quedó acordado que la totalidad del principal y los intereses restantes se amortizarían en un único pago en 2028. Tras la devolución anticipada de hoy, la cantidad de principal pendiente se ha reducido a 91 millones de euros.

En total, Air Nostrum ha abonado ya a la SEPI, 20 millones de euros de principal y 21,6 millones de euros de intereses correspondientes al citado préstamo participativo.

Otros créditos

Respecto al resto de los préstamos que Air Nostrum suscribió en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria, de los 133 millones de euros en créditos con el aval del ICO firmados, tanto con la banca comercial como con el propio ICO, la empresa ya ha amortizado 75 millones de principal y 23,6 millones en concepto de intereses.

Por tanto, la cantidad total pagada por Air Nostrum hasta la fecha, correspondiente a las obligaciones financieras contraídas por la compañía durante la pandemia se eleva a 140,2 millones de euros.