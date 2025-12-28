La propietaria del vehículo incendiado en sa Coma: "Me encontré la palabra 'puta' pintada en mi coche'"

"Me encontré una pintada en mi coche con la palabra 'puta'". La propietaria del coche incendiado este sábado en sa Coma, que provocó el desalojo de todo un edificio, afirmaba que su expareja la llevaba acosando, pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento. El juicio había tenido lugar apenas dos días antes del incendio que obligó la mañana del sábado al desalojo de 80 personas. La mujer ha prestado declaración ante la Guardia Civil en la mañana de este domingo.

Tal y como ha adelantado en exclusiva DIARIO de MALLORCA este domingo, la Guardia Civil ha abierto una investigación por un presunto caso de violencia machista tras el devastador incendio de un coche la mañana del sábado en el aparcamiento subterráneo del edificio de sa Coma, en Sant Llorenç des Cardassar. Tras averiguar que el vehículo siniestrado pertenecía a una mujer maltratada, en lugar de un supuesto inicio accidental, la principal hipótesis que se baraja es que el maltratador pudo haber arrojado una sustancia acelerante para provocar que las llamas se extendieran con celeridad.

El incendio se declaró sobre las siete y media de la mañana del sábado en el coche de esta mujer. Se trataba un Toyota híbrido estacionado en el aparcamiento subterráneo situado justo debajo del edificio donde residía, situado en la calle Ficus de sa Coma. En muy poco tiempo las llamas cobraron grandes dimensiones y se propagaron por los dos bloques de viviendas. El complejo en el que residía la dueña del vehículo incendiado fue el más afectado.

23 intoxicados

Nada más tener conocimiento del fuego en el edificio, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Llorenç se desplazaron con celeridad para desalojar de inmediato a todos los moradores. Un total de 23 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo. Entre estas se encontraban dos guardias civiles y cinco policías locales, que habían acudido en auxilio de las víctimas. También se sumaron policías locales de Manacor. Por su parte, Bombers de Mallorca movilizaron a los parques de Artà, Alcúdia y Manacor.

Un denso humo negro envolvió la fachada y se adentró en los bloques del edificio. Los bomberos se emplearon a fondo ante las laboriosas tareas de extinción. El fuego afectó al cableado y fundió las tuberías de agua y de aguas fecales. Un total de 50 personas no pudieron ser realojadas, de estas la mitad encontró acomodo en casas de familiares. Mientras que los otros 25 fueron trasladados en primera instancia al polideportivo y luego a los apartamentos Europa de sa Coma.