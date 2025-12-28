Prohens se queda sin presupuestos y activa el modo electoral

El año político en Balears se cierra con una escena repetida: el Govern de Marga Prohens encara el nuevo curso sin presupuestos. No es un episodio aislado ni una simple dificultad parlamentaria. Es, más bien, la constatación de que la «legislatura del cambio» ha entrado en una fase de agotamiento prematuro, en la que la gestión del día a día ha sustituido a cualquier ambición estratégica.

Cuando el PP recuperó el Consolat de Mar, lo hizo en un contexto muy específico: fin de ciclo progresista, fragmentación parlamentaria y el ascenso meteórico de Vox, dispuesto a condicionar gobiernos. El mensaje de Prohens era claro: estabilidad, moderación y retorno al orden institucional. Un cambio tranquilo. Pero ese equilibrio inicial dependía de una variable inestable: la relación con el partido de Santiago Abascal.

Dos años después, el balance es el de un gobierno que ha aprendido a navegar sin mayoría, pero no a construirla. La imposibilidad reiterada de aprobar presupuestos no es solo un problema contable; es una señal política. Indica que no existe un bloque de gobernabilidad mínimamente cohesionado ni un proyecto capaz de articular consensos duraderos, siquiera dentro del espacio conservador.

Prohens ha optado por una estrategia de contención para preservar el perfil institucional y minimizar el ruido. Esa decisión ha tenido un coste: la iniciativa política ha pasado a manos de quien no gobierna pero condiciona. En este esquema, el socio externo fija líneas rojas, marca tiempos y convierte cada negociación en una prueba de fuerza.

El Govern, mientras tanto, ha ido reduciendo expectativas. La legislatura ya no se presenta como un tiempo de reformas estructurales, sino como un periodo de administración prudente, casi defensiva. El cambio, entendido como ruptura con la etapa anterior, se ha diluido en una lógica de resistencia parlamentaria.

No hay grandes crisis, pero sí una erosión constante. La política autonómica entra en una especie de pausa larga, donde las decisiones estratégicas se aplazan y la mirada empieza a desplazarse hacia el próximo ciclo electoral. Balears cierra el año con un ejecutivo que sigue en pie, pero que ha perdido empuje. La legislatura del cambio no se rompe: se amortiza.

Los últimos presupuestos aprobados por el Govern fueron concebidos con esa lógica, como una pieza diseñada para durar. Presupuestos pensados para ser prorrogados, para resistir el paso del tiempo y permitir gobernar sin sobresaltos en un escenario de bloqueo. Una decisión técnica, sí, pero también profundamente política: cuando un gobierno elabora cuentas con vocación de prórroga, está asumiendo que el margen de maniobra futuro será limitado.

Prohens gobierna hoy con una estrategia de anticipación electoral. Amenazó con un adelanto electoral para tantear el terreno, pero de momento no hay prisa por arriesgar ni por abrir frentes innecesarios. La prioridad es llegar al final de la legislatura con estabilidad institucional, sin grandes conflictos y con un perfil de gestión reconocible. El cambio ya no se mide por lo que se transforma, sino por lo que se evita. En ese marco, la ausencia de presupuestos deja de ser una anomalía para convertirse en una variable calculada.

El factor Vox sigue siendo determinante, pero ya no se gestiona solo en clave balear. La presidenta observa con atención lo que ocurre fuera de las islas. Las elecciones autonómicas en otras comunidades, especialmente allí donde la derecha gobierna y aspira a revalidar el poder, se han convertido en un laboratorio político. Cada resultado altera el equilibrio interno del PP y redefine la relación con su socio incómodo.

Balears cierra el año con un Govern que ya piensa en el próximo ciclo. La «legislatura del cambio» se convierte así en una legislatura de espera, condicionada por elecciones ajenas y por equilibrios que se decidirán fuera de las islas. El tiempo, una vez más, se impone como el principal actor político. Y cuando eso ocurre, gobernar deja de ser dirigir y pasa a ser, sobre todo, resistir.

En este contexto, el tiempo se convierte en el principal organizador de la acción política. El Govern ajusta su estrategia a un calendario que ya condiciona decisiones, silencios y prioridades. La legislatura sigue formalmente en marcha, pero su centro de gravedad se ha desplazado: el presente se gestiona en función del final. No hay ruptura ni colapso, sino una administración del tramo final del mandato, marcada por la espera y por la lectura constante de un entorno político que se decide, en buena medida, fuera de las islas.