Mallorca vuelve al crecimiento turístico con las bolsas de plazas

El turismo sigue en viento en popa en una comunidad que volverá a cerrar el año batiendo récords, si bien el ritmo de crecimiento se ralentiza. Los hoteleros consideran que el cauce vuelve a sus aguas y hablan de «estabilización» tras el revulsivo que supuso la pandemia. A falta de los datos oficiales de los dos últimos meses de 2025, Balears supera hasta octubre los 18,4 millones de visitantes, un 1,85% más respecto del año pasado, con un gasto turístico de 22.707,23 millones, sube 4,78% (2024 cerró con 18,7 millones, un alza del 5%, y 22.380,5 millones de euros, más 12,2%).

Los dos mercados emisores tradicionales del archipiélago, el alemán y el británico -juntos, dos de cada tres turistas-, muestran leves descensos, sobre todo en temporada alta. Se lee como una consecuencia de la contracción de sus economías. Balears es un destino caro y saturado en verano: hay mundo turístico más allá de las islas con competidores más baratos, como la pujante Turquía. A los empresarios no les preocupa: crecen la diversificación y la desestacionalización, mientras mantienen buenas cifras de facturación.

El año que termina ha dejado el decreto ley turístico del PP, bautizado como de Medidas de contención turística, tras el que ha estado el histórico director general de Turismo Pep Aloy que dimitió a finales de octubre. La norma pactada entre el Ejecutivo Prohens y Vox dejó fuera la subida de la ecotasa que tanto airó al sector turístico -afearon al PP que no formaba parte de su programa electoral- y supuso un enfrentamiento con el Ejecutivo, sin que llegara la sangre al río. Hoteleros y Govern mantienen, al final, una calma tensa: no están contentos con todas sus acciones, pero, salvo estallidos puntuales -como la falta de valentía para prohibir todas las nuevas plazas turísticas, el decreto ley se limitó a las plazas en pisos,- reina la concordia, es decir, la colaboración público-privada. Las críticas más acérrimas desde el sector a Marga Prohens le han llegado vía Madrid por el lobi Exceltur tildando sus «iniciativas turísticas» de «tratamientos de choque desorientados» para apagar fuegos. Su presidente, Gabriel Escarrer, ha sido directo al cuestionar cómo se están aprovechando los fondos de la ecotasa derivados por el Govern a los consells para combatir la oferta ilegal, empezando por el alquiler vacacional. «Se habla mucho, pero se está haciendo poco», censuraba. Un dardo a Marcial Rodríguez.

Este 2025 también deja la vuelta al crecimiento turístico con el levantamiento de la moratoria turística de facto con las bolsas temporales de plazas creadas con el decreto ley. Se permite de nuevo el intercambio de plazas y ya no se extinguen las que se den de baja, salen a la venta, sin que el Consell avance en fijar el techo en la isla.

Las protestas contra la masificación siguen latentes, lo que llevó a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca a lanzar en verano su campaña «Tourist, go home happy». Feliz está el sector porque siguen abriéndose nuevos mercados con los próximos vuelos a Montreal (Canadá) y Abu Dabi (Emiratos Árabes). Y las entidades sociales siguen desencantadas con la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad que en 2024 prometía y este año pasa sin pena ni gloria.