Bienes Raíces
Mallorca, un destino con alto potencial para desarrollar ‘branded residences’
Expertos prevén una eclosión de estos activos similar a la de la Costa del Sol
Entre los 42 desarrollos en España se contabilizan los proyectos del Four Seasons Formentor y el Six Senses en Ibiza
España, junto con Portugal, se está consolidando como un polo de referencia en el sur de Europa para el desarrollo de las branded residences, un producto inmobiliario de lujo novedoso en estos lares ligado a grandes marcas, principalmente hoteleras, pero afianzado en Norteamérica, el Caribe o el Sudeste asiático. A nivel nacional es la Costa del Sol, con diferencia —concentra seis de cada diez proyectos— quien tira del carro, pero los expertos destacan el alto potencial Mallorca y el resto del archipiélago. Se prevé un crecimiento importante con una eclosión similar a la del destino malagueño. Los dos proyectos que cumplen con el modelo de estos activos en el archipiélago son el del Four Seasons Formentor (con 9 unidades en Mallorca) y el de Six Senses en Eivissa (30 unidades).
Según el primer informe del Branded Residences Monitor, presentado recientemente, en España y Portugal hay identificados 66 proyectos de desarrollos turísticos o residenciales que ofrecen servicios baja una marca que los gestiona, con 4.156 unidades cuyo valor de mercado asciende a 5.219 millones de euros. Solo en el caso español hay 42 desarrollos con 2.168 unidades previstas, por un total de 3.460 millones. Málaga concentra casi el 62 % de las branded residences proyectadas (1.260), seguida a gran distancia por Tenerife (427), Madrid (259), Alicante (100), Barcelona (60), Cádiz (32) y Baleares (30). Como explica el presidente del Branded Residences Monitor, Jesús Rodríguez Maseda, en este informe solo han tenido en cuenta los proyectos plenamente identificados.
«Faltan mucho desarrollos» sobre todo en la tipología turística porque ha primado la construcción de resorts
En España todavía «falta mucho desarrollo» sobre todo en la tipología turística porque hasta ahora ha primado más la construcción de resorts o «como mucho las compañías hacían los típicos clubs», explica Rodríguez. En el caso de Baleares «la evolución natural es que haya un crecimiento importante». En Mallorca, con la concentración hotelera «sobre todo en la zona de costa menos urbana» tienen cabida estos activos. Y Palma «puede tener también un recorrido interesante».
En la isla, dice el consultor, «hay terrenos en ubicaciones todavía categorizados como terciarios cerca de zonas hoteleras donde podrían tener todo el sentido» las branded residences. Se trata de un modelo que «como al final se lo vendes a un tercero permite una capitalización rápida, no es como un hotel con el que tienes que esperar a que vaya generando su beneficio anual». En este caso se lleva a cabo la promoción, se venden las unidades y si son residenciales las habita su propietario y si son turísticas estarán bajo operación.
Replicar el modelo de Madrid
Para Rodríguez Maseda, en Palma, aunque las oportunidades sean «menores», por su ubicación «excelente» se podría «replicar el modelo de Madrid, y que te puedas encontrar un edificio con ocho o diez branded residences con alguna marca de lifestyle u hotelera de segmento alto», es decir, una oferta diferenciada dentro del mercado inmobiliario.
En el caso de Mallorca, las branded residences proyectadas en el Four Seasons Formentor, con las que la cadena quiere continuar con el modelo del Centro Canalejas Madrid, están paralizadas por ahora con la suspensión de las licencias urbanísticas en suelo urbano de Formentor durante un año, que ha sido recurrida por la propiedad.
En otro gran hotel de lujo de la isla que ultima su reforma, el Mandarin Oriental Punta Negra, también había planes de desarrollar villas de lujo sin que haya conseguido la licencia. No obstante, a nivel nacional el número de proyectos se ha multiplicado. Este año se prevé la entrega de 316 unidades y hasta 2028 se incorporarán al mercado 1.146.
UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA LAS HOTELERAS
Las branded residences forman parte de la estrategia de grandes grupos hoteleros, firmas de lujo y fondos de inversión, recoge el Libro Blanco de Branded Residences Monitor.
En octubre Meliá anunciaba su regreso a Miami con la próxima apertura de Meliá Miami Brickell, su primer proyecto de branded residences en Estados Unidos. La cadena busca consolidar su presencia en este segmento que fusiona el sector inmobiliario con la hospitalidad de lujo. Ya lo ha implementado en el ME Dubai y el Gran Meliá Villa Le Corail (Vietnam) y lleva a cabo nuevos desarrollos en Seychelles y Budva, Montenegro.
«Todo aquel que tenga una marca con prestigio y alcance global tienen una ventana de oportunidad», dice Jesús Rodríguez Maseda apuntando a las hoteleras nacionales con presencia a nivel mundial y clientela fidelizada.
