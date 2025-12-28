No se librarán de nuestra recapitulación anual de los grandes acontecimientos que estuvieron a punto de ocurrir en 2025. Debe admitirse que ya no hay forma de distinguir las mentiras, pero es por culpa de la verdad, cada vez más fantasiosa y desprestigiada. Se deben combatir las ‘fake news’ mediante una realidad modernizada, que sepa dialogar con las invenciones en pie de igualdad. Y desde luego que las noticias aquí alineadas no se corresponden con inocentadas, pese a la coincidencia en el calendario. Nunca frivolizaríamos con las mentiras. Por orden de llegada:

Enero. Cort ha decidido atender las peticiones de las organizaciones ecológicas sin nada mejor que hacer, por lo que procederá al derribo inmediato de todos los edificios que obstaculizan la visión en condiciones del Castell de Bellver. Cualquier palmesano privado de la contemplación del castillo puede enviar una foto por Guasapp al ayuntamiento, y una brigadilla de Emaya que no esté de vacaciones en Bali se desplazará para proceder a la demolición del inmueble en cuestión.

Febrero. Los residentes en Gaza sufren por la suerte de los líderes de Hamás atrapados en Qatar. Los gazatíes han efectuado una llamada al mundo, ante las estrecheces padecidas por los dirigentes del movimiento liberador concentrados en habitaciones de reducido tamaño del Four Seasons, y otros puntos de confinamiento del emirato. En las últimas fechas se habla incluso de intolerables restricciones horarias en la sauna y las piscinas.

Marzo. Descubren a una persona en las fotografías de una guía turística sobre Mallorca. En uno de los escándalos más notorios de un año con mucha competencia, la imagen de una playa de la isla recogida por el turoperador Firefly&Firefly muestra a un ser humano en es Caló des Moro. Esta presencia gráfica inesperada y sobre todo intolerable ha dañado irremisiblemente la imagen internacional de la isla.

Abril. El PP llamará a Xabi Alonso a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado. Los populares coinciden con Vox en que el entrenador madridista está dañando con un vigor inusitado los intereses blancos, por lo que su presencia en el banquillo obedece sin duda a una maniobra de Pedro Sánchez que debe investigar la cámara harta.

Mayo. Vladimir Putin anuncia que no bombardeará Mallorca cuando acometa la destrucción ilimitada de Europa por vía nuclear. La isla quedará preservada ante la dificultad de sortear, ni siquiera mediante voladuras quirúrgicas, las innumerables mansiones del presidente ruso y de sus secuaces oligarcas en la isla.

Junio. El PP descubre con estupor que Alberto Núñez Feijóo encoge pero, al iniciar los trámites para prescindir de su presidente, se le indica que ya ha caducado el plazo de devolución. En concreto, la talla política del líder de la oposición se ha rebajado de 1,85 cuando presidía Galicia a sus 1,70 actuales, aunque Cuca Gamarra se obceque en inflarlo a 1.80. Una encuesta del CIS cifra su estatura en 1,35.

Julio. En un intento de rehabilitar su imagen, Sánchez fletará una flotilla de entusiastas para liberar al Sáhara de las garras de Marruecos, donde el antiguo territorio español fue arrojado precisamente por los socialistas. Lucía Muñoz se ha inhibido de timonear la nao capitana, porque la expedición coincide con sus vacaciones pagadas, "y estos disparan de verdad a diferencia de los israelíes".

Agosto. Donald Trump se postula como candidato al Premio Nobel de la Guerra. El presidente de Estados Unidos ha destacado que Mad-uro está loco como su propio nombre indica, y que le augura a Venezuela el mismo futuro espectacular que a Gaza, con una línea costera de lujo bajo la denominación de la Trump West Riviera.

Septiembre. En una revisión de la aversión generalizada a los tributos, y en un impresionante ejemplo de la solidaridad que caracteriza al país, la mayoría de españoles apoyan una subida de impuestos a los demás españoles. Según una encuesta del CIS, el 80 por ciento de los residentes españoles consideran que todos sus compatriotas pagan poco al Estado, y desean que se repare esta injusticia flagrante.

Octubre. Vox impone la tauromaquia como asignatura troncal en las regiones donde el PP requiere su apoyo para gobernar en armonía. Se entrenará la estocada en clase apartando los pupitres, o se banderilleará al profesor persiguiéndole por el aula. Según los docentes, con estas prácticas corren menos riesgo que en alguna clase actual de Matemáticas.

Noviembre. Después de ausentarse de la fiesta de la Hispanidad por haber permitido el acceso a socialistas, Santiago Abascal tampoco asistirá al Real Madrid-Barça para no fomentar el independentismo en caso de victoria visitante.

Diciembre. Los analistas de lenguaje no verbal no saben de qué hablan, según su lenguaje no verbal. Al escrutar al colectivo más fantasioso desde los epidemiólogos, se ha confirmado que los descifradores de la gestualidad ajena también se inventan sus celebradas correlaciones.

Reflexión dominical asesada: "Nadie tiene la razón y todos tienen la sinrazón".