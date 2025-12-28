Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galmés celebra a la militancia joven del PP: «Sois un ejemplo»

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, brindó ayer con la juventud del partido por Navidad. | PARTIDO POPULAR

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, brindó ayer con la juventud del partido por Navidad. | PARTIDO POPULAR

Redacción Mallorca

La militancia joven del Partido Popular, Nuevas Generaciones de Mallorca, celebró ayer junto al presidente del PP de Mallorca, Lorenç Galmés, su tradicional Copa de Navidad con una participación récord de más de un centenar de simpatizantes procedentes de todos los municipios de la isla. Durante su intervención, Galmés destacó «la fuerza, el empuje y elcompromiso de los jóvenes dentro del Partido Popular» y aseguró que Nuevas Generaciones es clave para garantizar el futuro del proyecto político en Mallorca. «Sois un ejemplo de participación, responsabilidad e ilusión por mejorar nuestra isla», afirmó.

Galmés celebra a la militancia joven del PP: «Sois un ejemplo»

