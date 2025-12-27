La pensión media en Baleares aumenta desde el año pasado y supera los 1.230 euros

La pensión media en Baleares ha alcanzado los 1.230,61 euros en el mes de diciembre, lo que supone un aumento de algo más del 4,5% con respecto al mismo mes de 2024 pero aún así se encuentra 87,1 euros por debajo de la media nacional.

Al comienzo del último mes del año, en Baleares habían casi 215.000 personas que percibían algún tipo de pensión, esto es un 2% más que en 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Distribuidas por el tipo de pensión, en el archipiélago hay casi 19.000 personas con una pensión por incapacidad permanente --con un prestación de 1.158,89 euros al mes--, las de jubilación son las más numerosas con algo más de 144.000 personas --1.396,13 euros/mes--, las de viudedad las reciben cerca de 46.000 personas --857,31 euros/mes--, las de orfandad se distribuyen entre más de 6.000 personas --447,90 euros/mes-- y en favor de familiares 115 --764,47 euros/mes--.

En Baleares hay alrededor de 33.000 pensiones con un complemento a mínimos --esto es un 15,2% del total--. Las perciben un 19,7% de las pensionistas mujeres y un 9,8% de los pensionistas hombres.

Por otro lado, hay algo más de 25.000 pensionistas que obtienen un complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros. La mayor parte --más de 12.400 son por tener dos hijos a cargo--, seguidas de las de un hijo --casi 6.300--, tres hijos --más de 4.400-- y cuatro hijos --más de 1.900--.

Revalorización de las pensiones, que será efectiva el 1 de enero

En el conjunto de España, la Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 13.750,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024.

En concreto, el Gobierno ha abonado 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de diciembre, que asciende a 13.750 millones de euros.

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.203 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.278,7 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones, que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7%, con carácter general, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

La pensión media de jubilación, 1.512,7 euros mensuales

Esta medida se aplicará a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.054.935), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).

La revalorización también se aplicará a las 735.663 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

En cuanto al número de pensionistas contributivos, en diciembre ascendió a 9,4 millones, que verán revalorizadas sus pensiones. De ellos, casi 4,8 millones son hombres y cerca de 4,7 millones, mujeres.

Según los cálculos del Ejecutivo, la revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. De esta forma, se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.317,7 euros este mes, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. La pensión media de jubilación se sitúa en 1.512,7 euros mensuales.

Por regímenes, la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.670,9 euros, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.013,4 euros. En la Minería del Carbón, asciende a 2.913 euros, y en el Régimen del Mar, a 1.675,3 euros.

La pensión media de viudedad alcanzó en diciembre los 937,6 euros al mes.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.594,1 euros de media.

Crecen las jubilaciones demoradas y bajan las anticipadas

Entre enero y noviembre de 2025, último dato disponible, se han registrado 342.665 nuevas altas en pensiones de jubilación.

Las jubilaciones anticipadas son 92.069, lo que supone un descenso del 13,1% respecto a 2019. El 73,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (250.554).

El 11,1% de las altas correspondieron a jubilación demorada (37.920 altas), frente al 4,8% en 2019.

65,3 años, edad media de acceso a la jubilación

La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 de 2019.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en noviembre fue de 8,8 días para jubilación y 10,8 días para viudedad. El plazo máximo es de 90 días.