Una madre de 25 años denuncia la imposibilidad de alquilar una vivienda digna en Mallorca: "¿Por qué me tengo que ir de mi isla?"

El problema de la vivienda en Mallorca ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras la viralización de un vídeo en TikTok protagonizado por Aroa Rayo, una joven mallorquina de 25 años y madre de dos hijos. Su mensaje, cargado de frustración, ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales y ha puesto rostro a una situación que afecta a miles de residentes en la isla.

En su grabación, Aroa relata la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible, ya sea en Palma o en cualquier otro punto de Mallorca. Denuncia precios que considera inasumibles para una familia trabajadora y cuestiona pagar hasta 1.200 euros por viviendas pequeñas y con pocas habitaciones. Aunque actualmente reside en un pueblo con su familia, asegura que la situación es cada vez más insostenible.

Su caso conecta con una realidad cada vez más extendida: escasez de oferta, precios disparados y condiciones muy exigentes para acceder a un alquiler. La joven reconoce incluso que ha llegado a plantearse abandonar la isla y mudarse a la península, una idea que comparten muchos mallorquines ante el actual contexto inmobiliario.

Empatía, ironía y críticas en redes

El vídeo se llenó rápidamente de comentarios. Muchos usuarios mostraron empatía y apoyo, ironizando sobre los requisitos que se exigen hoy en día para alquilar un piso, mientras otros denunciaban el cambio social y económico que vive Mallorca.

Sin embargo, también surgieron comentarios críticos y juicios personales, desde reproches por su situación familiar hasta mensajes que normalizan el encarecimiento de la vivienda o le sugieren directamente que abandone la isla. Estas reacciones llevaron a Aroa a publicar un segundo vídeo, en el que quiso matizar sus palabras y expresar con más calma su postura.

En esta nueva intervención, la joven explica que habló desde la rabia y la impotencia, pero defiende su derecho a vivir en la tierra donde nació. Recuerda que Mallorca es también el lugar donde han nacido sus hijos y donde se encuentra su entorno familiar. Visiblemente afectada, lanza una pregunta que resume el sentir de muchos residentes: “¿Por qué se le pide a una mallorquina que se vaya y no a quienes vienen de fuera?”