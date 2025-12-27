Sindicatos: «Mallorca no tiene trabajadores para hacer los 20.000 pisos del Govern»

«Mallorca no cuenta con trabajadores suficientes en la construcción para edificar las 20.000 viviendas anunciadas por el Govern» en los suelos urbanizables declarados estratégicos, afirma el portavoz de CCOO-Hábitat, Miguel Pardo, una tesis compartida por Roberto Serrano de UGT, que incluso duda de que se vayan a encontrar constructoras interesadas en edificar unas viviendas que van a tener su precio limitado.

El primer punto que se pone de relieve es que la construcción de las islas tiene un serio problema para conseguir el personal cualificado necesario para la edificación, como se está poniendo en evidencia en estos momentos.

20.000 pisos

Se pone en duda que vaya a ser posible atraer el que se necesita para desarrollar los proyectos residenciales estratégicos previstos para los próximos años por el Govern en los suelos urbanizables, especialmente porque de lo que se trata es que de las 20.000 viviendas previstas en estos terrenos de Palma, unas 12.000 tengan el precio limitado, lo que pone topes también al beneficio empresarial que se va a conseguir con ellas.

La construcción presenta actualmente una elevada actividad / G. Bosch

Para Roberto Serrano, este último factor es clave. Considera que a las empresas constructoras les renta mucho más aspirar a ejecutar proyectos en zonas como Son Vida o Nou Llevant, por citar dos ejemplos, donde las viviendas que se levantan son de alto valor y se pueden exigir mejores presupuestos por desarrollarlas que en unas zonas en las que buena parte de esos inmuebles van a tener su precio topado.

Elevada actividad

El representante de UGT recuerda además que en la actualidad se está dando una elevada actividad en el sector, por lo que las constructoras no están teniendo problemas para mantener un potente nivel de proyectos en cartera. Recientemente desde la asociación de constructores de las islas se reconocía que se está atravesando un momento muy positivo ante la elevada inversión que se está registrando.

Por ello, se insiste en que el impulso a la vivienda de precio asequible que se quiere imprimir se va a enfrentar tanto a un problema de escasez de mano de obra como a otro de escaso interés por parte de las constructoras.