Conceden la incapacidad total a una pastelera de Baleares con fibromialgia y discopatía lumbar

Una trabajadora del sector de la pastelería en Baleares ha obtenido la incapacidad permanente total por sufrir fibromialgia y discopatía lumbar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha considerado incompatibles con las cargas y esfuerzos de su actividad laboral.

La trabajadora ha logrado la incapacidad permanente, con una prestación que se basará en un 55 % de su base de cotización, por la vía administrativa y sin llegar a los tribunales, a partir de la documentación médica y las alegaciones, lo que ha permitido acelerar el proceso, ha destacado en un comunicado Parrado Asesores, que ha llevado su caso y ha evitado un proceso judicial largo y costoso.

La demandante sufre una fibromialgia y una discopatía lumbar que le impedían realizar su trabajo con un mínimo de rendimiento y eficacia. Siendo un puesto que conlleva levantamiento de cargas, esfuerzos, posturas prolongadas y movimiento casi constante, la incompatibilidad con el desarrollo de su enfermedad era patente.

Los Equipos de Vigilancia para la Incapacidad (EVI), organismo dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, han tenido en cuenta que la permanencia en la profesión habitual podría causar empeoramiento en el estado de salud de la afectada.

La fibromialgia de la paciente le impedía un normal funcionamiento del aparato locomotor, limitando a la afectada de forma constante funciones de carga y que requirieran movilidad.

La decisión deja a la trabajadora la opción de poder desarrollar tareas laborales remuneradas en ocupaciones y puestos de otro tipo, sin perjudicar la prestación recientemente concedida.

Parrado Asesores ha recordado que más del 90 % de los casos de incapacidad se deniegan en vía administrativa.