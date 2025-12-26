Estos son los supermercados más baratos y más caros de Mallorca en 2025, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha elaborado su esperado estudio anual sobre el precio de la cesta de la compra y, aunque los datos completos solo están disponibles para suscriptores, Diario de Mallorca ha tenido acceso a la información correspondiente a Baleares en 2025. El informe confirma una realidad que preocupa a muchos hogares: hacer la compra en Mallorca sigue siendo significativamente más caro que en la mayoría del país.

De hecho, Baleares se sitúa como la segunda comunidad autónoma con la cesta de la compra más cara, compartiendo posición con Cataluña y el País Vasco. En el extremo contrario aparecen la Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía como las regiones más económicas para llenar el carro.

Palma, entre las ciudades más caras de España

El análisis de la OCU incluye trece supermercados de Mallorca, doce de ellos ubicados en Palma. Ninguno alcanza el índice 100, que marcaría el precio más bajo posible. El valor medio de las cestas se sitúa en 132, una cifra elevada que refuerza el dato de que los supermercados de Ciutat son los segundos más caros de toda España.

Aunque la subida media de los precios ha sido del 2,5% en el último año, el incremento más moderado de los últimos cuatro ejercicios, el estudio revela que el 61% de los productos ha encarecido su precio, muchos de ellos hasta niveles históricos.

El supermercado más barato de Mallorca

Según la OCU, el Alcampo de la autovía Palma-Inca (kilómetro 4, en Marratxí) es el supermercado más barato de la isla, con una diferencia clara respecto al resto. En segunda posición se sitúa el Mercadona de la calle Pere Caffaro, en el barrio del Conservatorio, seguido por el Mercadona de Avenida Argentina.

Si el objetivo es ahorrar en producto fresco, el Carrefour del centro comercial Fan (Cardenal Rossell, Coll d’en Rabassa) se cuela como la segunda opción más económica en esta categoría.

Completan los primeros puestos del ranking el Eroski City de la calle Fábrica, el Carrefour de General Riera y otros establecimientos de Eroski ubicados en Aragón y Médico Josep Darder.

Estadillo · Supermercados más baratos en Mallorca Supermercados más baratos en Mallorca Posición Supermercado Dirección 1 Alcampo Autovía Palma-Inca 2 Mercadona calle Pere Caffaero 3 Mercadona Av. Argentina 4 Eroski City calle Fàbrica esquina Caro 5 Carrefour Cardenal Rosell 6 Carrefour Av. General Riera 7 Eroski Center calle Aragón 8 Eroski Center calle Metge Josep Darder 9 Carrefour Express calle Aragón 10 Supercor camí de la Vileta 11 Hiper Centro can Nofre Serra 12 El Corte Inglés Av. Alexandre Rosselló 13 Bip-Bip calle Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Dónde resulta más caro llenar el carro

En el extremo opuesto del listado aparece el Bip Bip de la calle Bartomeu Rosselló-Pòrcel, en Son Espanyolet, como el supermercado más caro del estudio. También destacan por sus precios elevados el supermercado de El Corte Inglés de Avenidas, el Hipercentro de Nofre Serra, el Supercor del camino de la Vileta y el Carrefour Express de la calle Aragón.

Para quienes priorizan productos económicos de marca blanca, la OCU señala de nuevo al Alcampo y al Eroski City de la calle Fábrica como las opciones más ventajosas.

Los productos que más han subido… y los que bajan

El informe también detalla qué artículos han sufrido los mayores incrementos de precio. El café lidera las subidas con un 54,1%, seguido de los plátanos (35,9%), los limones (33%), los huevos tamaño M (29,8%) y el chocolate con leche (28,8%).

En cambio, algunos productos han experimentado importantes descensos, como el aceite de oliva (-53%), el azúcar (-25,7%) y el zumo de naranja (-23,7%). En conjunto, las frutas y verduras se han encarecido un 8,2%, las carnes un 7% y los pescados un 3,4%.

Comprar por internet: qué webs son más baratas

La OCU también ha comparado supermercados online. Para producto fresco, la web más barata es la de Alcampo, seguida de elsuperfamiliar.com, froiz.com y Mercadona. En la cesta económica destacan familiaonline.es, gadisline.com, alimerkaonline.com, además de Alcampo y Mercadona. En el lado más caro aparecen plataformas como Amazon o Condis.

El estudio se ha elaborado a partir de una cesta de 241 productos de 80 categorías diferentes, con más de 106.000 precios recogidos en 718 establecimientos y supermercados online de 183 ciudades, confirmando que en Mallorca, ahorrar en la compra sigue siendo todo un reto.