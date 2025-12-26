Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia Son PardoUrbanismo ilegal en MallorcaAgua desaladaAlcalde de ManacorCampanadas Son SardinaSegona Festa de Nadal
instagramlinkedin

Apertura comercial

Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 28 de diciembre en Mallorca

Grandes superficies, cadenas y comercios de la isla pueden abrir sus puertas

Mallorca Fashion Outlet

Mallorca Fashion Outlet / Guillem Bosch

Duna Márquez

Palma

Además del festivo de apertura comercial especial del pasado 6 de diciembre (Día de la Constitución), Baleares cuenta este mes de diciembre con dos domingos en los que se permite abrir a los comercios con el objetivo de facilitar a los ciudadanos las compras de Navidad.

Se trata de dos festivos de apertura comercial aprobados por el Govern y publicados en el calendario autonómico de 2025.

¿Qué domingos se puede abrir en diciembre en Mallorca?

El primer domingo de apertura comercial autorizada fue el pasado 21 de diciembre y el segundo será este domingo 28 de diciembre.

¿Significa que todas las tiendas estarán abiertas en Mallorca?

Que el calendario comercial marque “día de apertura autorizada” significa que los comercios pueden abrir si lo desean, pero no están obligados. En la práctica, suelen acogerse a estos festivos:

  • Grandes superficies y centros comerciales de Mallorca.
  • Cadenas de moda, equipamiento del hogar y grandes almacenes, que concentran buena parte de las ventas navideñas.
  • Algunos establecimientos de proximidad y comercios de barrio que refuerzan su presencia en días de más afluencia.

En cambio, hay negocios que optan por no abrir en festivo por criterios de costes, conciliación y organización interna.

Por ello, aunque el Govern autorice la apertura, se recomienda consultar los horarios concretos de cada centro comercial o cadena antes de desplazarse, así como revisar la información que publican los propios comercios y los portales que actualizan qué centros están abiertos en cada festivo.

Supermercados abiertos en Mallorca el domingo 28 de diciembre

Los grandes supermercados de la isla estarán abiertos con los siguientes horarios:

Noticias relacionadas y más

Centros comerciales abiertos en Mallorca el domingo 28 de diciembre

  • El Corte Inglés (Jaume III y Alexandre Rosselló): abierto de 09:30 a 21:30.
  • ﻿Mallorca Fashion Outlet (Festival Park): abierto de 10:00 a 22:00.
  • Fan Mallorca Shopping: abierto de 10:00 horas a 22:00 horas
  • Porto Pi: abierto de 09:00 horas a 22:00 horas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
  2. Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
  3. El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
  4. La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
  5. El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major
  6. Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
  7. La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad
  8. La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias

Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'

Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'

Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 28 de diciembre en Mallorca

Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 28 de diciembre en Mallorca

Estos son los supermercados más baratos y más caros de Mallorca en 2025, según la OCU

Estos son los supermercados más baratos y más caros de Mallorca en 2025, según la OCU

El Govern inyecta 52 millones en Dependencia y refuerza la red de valoradores para agilizar las listas de espera

El Govern inyecta 52 millones en Dependencia y refuerza la red de valoradores para agilizar las listas de espera

La educación inclusiva da un paso al frente en Baleares: los nuevos colegios contarán con aulas sensoriales

La educación inclusiva da un paso al frente en Baleares: los nuevos colegios contarán con aulas sensoriales

El sector del socorrismo en Baleares pacta cuatro años de paz social tras un verano de huelgas y protestas

El sector del socorrismo en Baleares pacta cuatro años de paz social tras un verano de huelgas y protestas

El TSJB anula una sanción de 150.000 euros del Govern balear a Son Pardo por irregularidades en las apuestas de carreras de caballos

El PSIB denuncia que el Consell de Mallorca deja a decenas de personas sin hogar en la calle este invierno

El PSIB denuncia que el Consell de Mallorca deja a decenas de personas sin hogar en la calle este invierno
Tracking Pixel Contents