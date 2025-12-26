Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSIB denuncia que el Consell de Mallorca deja a decenas de personas sin hogar en la calle este invierno

Sofía Alonso califica de "fracaso" la gestión de Guillermo Sánchez y Llorenç Galmés, acusándoles de priorizar el "marketing" sobre la creación de nuevas plazas

Un hombre sin hogar pide limosna en la calle.

Un hombre sin hogar pide limosna en la calle. / Mariscal

Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Palma

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha lanzado una dura crítica contra el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y el equipo de gobierno de Llorenç Galmés al denunciar la "ineficacia" del Plan de Contingencia de Invierno destinado a las personas sin hogar. Según la formación, decenas de personas continúan durmiendo a la intemperie a pesar del descenso de las temperaturas y las lluvias registradas en las últimas jornadas.

La portavoz adjunta del PSIB-PSOE, Sofía Alonso, ha sido tajante al señalar que la isla se encuentra ante el "tercer fracaso" consecutivo de la legislatura en la gestión de los servicios de inclusión social. "Hay más personas que nunca que viven en la calle, pero Sánchez y Galmés solo usan los centros de acogida para ir a hacerse fotos promocionales, sin aportar ni más plazas ni más recursos", ha denunciado Alonso en nota de prensa.

Un plan "insuficiente"

Desde el PSIB subrayan que, aunque el Consell anunció el Plan de Contingencia hace un mes, este no responde a la realidad actual de la isla, donde el número de personas sin hogar no deja de crecer y diversificarse. En su escrito, el grupo socialista detalla que el perfil de quienes duermen en la calle ya no es homogéneo e incluye a trabajadores pobres, mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con problemas de salud mental.

Alonso critica que la institución insular aplique un protocolo prácticamente idéntico al de hace una década, "con una oferta de plazas estancada y sin una apuesta presupuestaria clara". "Es indignante que el IMAS afirme que ninguna persona duerme en la calle cuando la realidad muestra a centenares de personas en esta situación", ha manifestado la portavoz, acusando al ejecutivo de "manipular la realidad".

En este sentido, la formación denuncia que no se han incrementado de manera significativa las plazas estructurales ni los equipos profesionales. Lamentan que las "supuestas plazas de refuerzo" sigan siendo "temporales, insuficientes y estén condicionadas exclusivamente a episodios puntuales de frío extremo". Asimismo, consideran especialmente preocupante que se presente como una gran novedad un programa piloto de solo cinco plazas para jóvenes, una cifra que Alonso califica de "gesto simbólico" que no resuelve el problema de fondo ante el aumento del sinhogarismo juvenil.

Finalmente, el Grupo Socialista critica que el Consell de Mallorca haya convertido las visitas a los albergues en una estrategia de marketing, mientras los modelos de atención no avanzan, no se despliega de manera decidida el Housing First ni se amplía la red de vivienda social con apoyo para garantizar itinerarios estables de inclusión. Por todo ello, hacen un llamamiento a dotar los servicios de recursos "a la altura de la emergencia actual, en lugar de recurrir a planes reciclados que llegan tarde y mal".

