Los profesionales del IB-Salut muestran su labor en redes sociales: desde traslados aéreos hasta el diseño de espacios sanitarios en Baleares

El IB-Salut ha lanzado una campaña digital bajo el nombre 'Al servicio de la salud' que busca dar visibilidad al trabajo cotidiano de los profesionales sanitarios y "fomentar el sentimiento de pertenencia y cohesión" entre ellos. La iniciativa, que se emite en Instagram y TikTok, consta de 40 capítulos de corta duración, de los que ya se ha difundido casi la mitad.

La campaña tiene una duración de seis meses y presenta a los profesionales que hacen posible que el sistema sanitario de las islas funcion, como por ejemplo Elisabeth Marín, piloto del avión medicalizado del SAMU 061 en Menorca, que muestra cómo se coordinan los traslados aéreos de pacientes críticos. En el video explica la importancia de la rapidez y la coordinación entre tripulación, personal sanitario y hospitales, recordando que cada decisión puede marcar la diferencia en situaciones de urgencia.O Carmen Muñoz Perugorría, psicóloga de Atención Primaria de Mallorca, que muestra cómo el diseño de los espacios sanitarios puede impactar en la salud mental de los pacientes.

Otro capítulo está protagonizado por David Bravo, arquitecto de la Oficina Técnica de Supervisión y Proyectos de los Servicios Corporativos del IB-Salut, quien explica la apuesta por la arquitectura sostenible en hospitales y centros de salud. Se enfatiza la optimización de instalaciones, el diseño pasivo para controlar ventilación, iluminación y protección solar, así como el uso de materiales sostenibles, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética.

Catalina Bosch Marqués, dietista-nutricionista del Hospital Mateu Orfila, enseña cómo se planifican los menús hospitalarios para garantizar variedad y sabor, combinando la dieta mediterránea con las necesidades terapéuticas de cada paciente, recordando que alimentarse bien forma parte de la recuperación.

Además, Marta Alastuey, logopeda del Hospital General de Palma, muestra cómo trabaja con pacientes neurológicos, ayudándoles en la rehabilitación del lenguaje, la comunicación y la deglución en casos de enfermedades neurodegenerativas o daño cerebral adquirido.

La campaña utiliza un formato de vídeos cortos, donde cada profesional explica su labor, los retos que enfrenta y la manera en que su trabajo contribuye al sistema sanitario. El hilo conductor se basa en preguntas que un profesional plantea a otro, y que se responde en el siguiente vídeo, fomentando la interacción y ofreciendo una visión transversal y multidisciplinar del IB-Salut.

Con esta iniciativa, el IB-Salut busca reforzar el reconocimiento interno y visibilizar tareas que normalmente se desarrollan lejos del foco público, desde traslados de urgencias y cirugías hasta la atención directa a pacientes en rehabilitación, dietética o salud mental.