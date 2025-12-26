El personal del Consell percibe un incremento salarial del 2,5%
La institución ha hecho efectiva en diciembre la actualización correspondiente a 2025
La institución insular ha abonado en la nómina de diciembre los efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida ha beneficiado a 5.200 empleados públicos, de los cuales 1.600 pertenecen al Consell de Mallorca y 3.600 al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). La actualización ha supuesto una inversión total de 4,5 millones de euros.
El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido «el compromiso del Consell de Mallorca por responder con agilidad y responsabilidad hacia sus trabajadores, auténtico motor de la institución». Ha añadido que «la buena salud financiera del Consell ha permitido aplicar esta subida sin demoras».
El Real decreto ley establece un incremento global del 11 % en las retribuciones del personal público, que se aplicará progresivamente entre 2025 y 2028. Contempla una primera subida del 2,5 % en 2025, con efectos desde el 1 de enero.
