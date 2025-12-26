Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias españolas: el tiempo hoy en Baleares

En las islas se prevén lluvias puntuales y un ambiente inestable

Gente con paraguas por las calles de Málaga.

Gente con paraguas por las calles de Málaga. / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

Redacción Digital

Palma

La inestabilidad atmosférica marcará este sábado el tiempo en Baleares, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionales que podrán ir acompañadas de tormenta, aunque con tendencia a que se abran claros a lo largo de la jornada.

Según la predicción, las lluvias en el archipiélago serán de carácter local, en un contexto general de tiempo revuelto que afectará especialmente al este de Cataluña y a distintas zonas de Andalucía. En Baleares no hay avisos meteorológicos activados, pero se mantiene la posibilidad de chubascos aislados, similares a los que también podrían registrarse en puntos de la Comunidad Valenciana.

Este episodio de inestabilidad se enmarca en una situación más amplia que dejará lluvias persistentes y fuertes en el este de Cataluña —donde sí se han activado avisos amarillos por lluvia, viento y oleaje— así como precipitaciones intensas en Andalucía occidental, el entorno del Estrecho y el mar de Alborán. En zonas de montaña del cuadrante nordeste peninsular se esperan además acumulados significativos de nieve.

En cuanto a las temperaturas, en Baleares se prevén pocos cambios tanto en las máximas como en las mínimas, en línea con el comportamiento general de las regiones mediterráneas. A diferencia del interior peninsular, donde se esperan heladas débiles e incluso moderadas en áreas de montaña, en el archipiélago no se anticipan fenómenos térmicos adversos.

El viento soplará de componente este en buena parte del país, incluido el entorno balear, sin descartarse intervalos de mayor intensidad en áreas marítimas del Mediterráneo occidental. Mientras tanto, otras comunidades afrontarán rachas fuertes, oleaje significativo y un acusado contraste térmico.

Así, Baleares vivirá una jornada marcada por la variabilidad meteorológica, con lluvias puntuales y un ambiente inestable, pero sin los fenómenos más adversos que afectarán a otras zonas del país.

17/01/2023 Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las temperaturas. La borrasca Gérard, que se adelanta a Fien, ha puesto en alerta por nieve a Barcelona, Girona y Lleida con un riesgo importante de nevadas, según los avisos emitidos por la Aemet. La borrasca también removerá el mar y se espera fuerte oleaje y fenómenos costeros en Barcelona, Tarragona y Girona. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta. / EP

