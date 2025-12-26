El IMAS destinará más de 90 millones a la atención a la discapacidad

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) destinará el próximo 2026 un total de 90,2 millones de euros al sistema de atención a la discapacidad, un 5% más que este año. Este presupuesto, ha indicado el Consell de Mallorca, permitirá continuar desplegando los servicios de atención domiciliaria y el apoyo especializado.

Del total, 14,7 millones de euros irán destinados al conjunto del SAI-DIC, dirigido a niños con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por alteraciones de la conducta, y del SAID, para personas mayores con grado de dependencia. Esta cuantía, en ambos casos, servirá para seguir ampliando el equipo de profesionales, la cobertura de los servicios y las horas de atención.

Además, se llevará a cabo la puesta en marcha del programa ‘Ca Meva’, con una dotación de un millón de euros. Es un recurso que busca facilitar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, con servicios de acompañamiento y apoyo para promover su autonomía.

Por otro lado, se concertarán un total de 80 nuevas plazas, 40 residenciales y otras tantas en centros de día, destinadas a personas con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo. Estas nuevas plazas permitirán reducir la lista de espera y ofrecer una atención especializada más ajustada a las necesidades de cada persona. El presupuesto incluye, asimismo, un incremento del 2% en el precio para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, señaló que este presupuesto «consolida un modelo que sitúa a las personas en el centro y que refuerza la atención especializada, el apoyo a las familias y los servicios que ayudan a vivir con mayor autonomía y calidad de vida».