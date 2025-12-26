Una entidad sionista denunciará a la regidora de Palma Lucía Muñoz por desear “la desaparición del estado de Israel”

La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que denunciará a la concejala de Palma de Podemos, Lucía Muñoz Dalda, por incitación pública a la violencia y delitos de odio por desear “la desaparición del estado de Israel y una Palestina libre del río al mar” para 2026 en un programa televisivo en el canal de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de España y antiguo líder de la formación morada.

La entidad sionista ACOM ha indicado que interpondrá una denuncia ante los órganos judiciales competentes contra la coordinadora autonómica de Podemos en Baleares por difundir públicamente “expresiones que constituyen delitos tipificados en el Código Penal”.

Los hechos objeto de denuncia se refieren a declaraciones realizadas por Lucía Muñoz, quien se embarcó en la flotilla rumbo a Gaza el pasado septiembre, fue capturada y luego liberada, en el programa Invierno Rojo, emitido en el canal de televisión Canal Red, en las que, según capturas y transcripciones ampliamente difundidas en redes sociales, habría expresado, entre otras, la siguiente afirmación: “Mis mejores deseos para 2026 es la desaparición del estado de Israel y una Palestina libre del río al mar”.

Estas manifestaciones las realizó en el citado espacio televisivo de Canal Red, plataforma audiovisual fundada y dirigida por Pablo Iglesias Turrión, exvicepresidente del Gobierno, que emite en abierto por internet y en TDT desde marzo de 2023. Estas expresiones, que aluden explícitamente a la desaparición de un Estado soberano, comprenden una alusión directa a la eliminación de la entidad política e institucional de un pueblo o nación determinada. Esta formulación trasciende la crítica política y entra en el terreno de la incitación a la violencia y al odio, vulnerando preceptos esenciales del ordenamiento jurídico español, según indica la asociación ACOM.

Libertad de expresión

La entidad subraya que la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido constitucionalmente, pero que no es absoluto. Por ello, según su versión, no ampara manifestaciones que supongan incitación a la violencia, odio o discriminación, especialmente cuando se dirigen contra un grupo definido por su nacionalidad o identidad colectiva.

La denuncia que se presentará próximamente incluye copia de las publicaciones difundidas, referencias a la naturaleza pública y masiva de las mismas, así como las normas penales pertinentes para que sea valorada su posible tipificación como delito de odio y/o incitación a la violencia. ACOM reitera su compromiso con la defensa de la convivencia democrática y contra el antisemitismo, apelando al cumplimiento estricto de las normas penales que protegen contra el discurso que pueda alimentar el odio o la violencia.