La educación inclusiva da un paso al frente en Baleares: los nuevos colegios contarán con aulas sensoriales

La arquitectura de los centros educativos de Baleares está viviendo una transformación que va más allá de los ladrillos y el cemento. La Conselleria de Educación y Universidades ha dado un paso en materia de inclusión al anunciar que todas las infraestructuras educativas de nueva creación contarán, de forma sistemática, con Aulas Sensoriales. Esta medida supone un cambio de paradigma, ya que hasta el momento la existencia de estos espacios quedaba supeditada a la iniciativa voluntaria de aquellos centros que decidían apostar por ellos de manera independiente.

Prevención

Neus Riera, Directora General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, ha detallado que estos espacios estarán proyectados desde el origen en los centros de nueva creación para atender a los alumnos que se encuentran en un momento de desregulación emocional o conductual. Según explica, la clave de este proyecto es la "prevención", ya que el objetivo no es esperar a que un alumno pierda el control por completo en una situación difícil, sino actuar cuando se detecta que el estudiante se encuentra en un momento de "escalada" hacia ese estado de malestar.

La Directora General ha aclarado que, si bien el deseo sería extenderlo a toda la red, la realidad de las infraestructuras actuales lo dificulta. Riera señala que en los centros antiguos no es que no se puedan habilitar, sino que "el principal obstáculo es la falta de espacio disponible", motivo por el cual la Conselleria ha decidido que todas las nuevas edificaciones nazcan ya con estos habitáculos integrados en su diseño original.

La Directora General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera. / CAIB

Estas aulas se definen como entornos de estimulación controlada donde el diseño está pensado para que el alumnado encuentre un refugio de calma en momentos de desregulación conductual o emocional. A través de la integración de elementos visuales, auditivos y táctiles, junto con herramientas que trabajan el olfato y la propiocepción, se busca que los estudiantes recuperen el equilibrio y mejoren su conciencia corporal. El proyecto no solo persigue el sosiego en situaciones de crisis, sino que también se presenta como una plataforma para potenciar el desarrollo de los cinco sentidos de una manera pedagógica y segura.

Uno de los puntos más innovadores de esta iniciativa es su carácter universal e inclusivo. Aunque estas instalaciones son fundamentales para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE), la Conselleria ha insistido en nota de prensa en que estas aulas estarán a disposición de cualquier estudiante del centro que lo necesite, independientemente de si presenta o no un diagnóstico previo. De esta forma, el sistema educativo reconoce que cualquier niño o joven puede atravesar momentos en los que precise un entorno diferente para recuperar su bienestar dentro de la jornada escolar.