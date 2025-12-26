El destino de Mallorca que enamora a los turistas británicos en temporada baja

Mallorca es mucho más que sol y playa en verano y, según la prensa británica, hay un municipio que se convierte en una apuesta segura cuando llega la temporada baja. Pollença se consolida como uno de los destinos más apreciados por la comunidad británica que visita Mallorca, especialmente en las semanas previas a la llegada masiva de turistas. Así lo recoge el Daily Mail, que subraya el carácter mediterráneo del municipio y su atractivo singular en esta época del año, cuando todavía se puede disfrutar de sus rincones con tranquilidad.

Con raíces que se remontan a la época romana, Pollença formó parte de la antigua calzada que unía Alcúdia, aunque su fisonomía actual responde principalmente al trazado medieval. Este pasado histórico se percibe con claridad al recorrer sus calles estrechas y empedradas, donde conviven vestigios de distintas épocas.

Patrimonio cultural y oferta gastronómica

El encanto del municipio no se limita a su entorno natural, sino que se apoya en un notable patrimonio cultural y religioso. La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, situada en la Plaça Major, fue entregada por Jaume I a la orden de los Templarios. A ello se suma el Puig de Santa Maria, una construcción del siglo XIV levantada como protección simbólica frente a la peste negra. Uno de los puntos más emblemáticos es el Calvario, una escalinata de 365 peldaños flanqueada por cipreses y estaciones del viacrucis, que recompensa el esfuerzo con vistas privilegiadas tanto de la bahía como de la Serra de Tramuntana.

Según el rotativo británico, el Puerto de Pollença es otro de los grandes reclamos para los visitantes ingleses. Destacan su carácter apto para todas las edades, la oferta de restaurantes y la posibilidad de pasear junto al mar mientras se observa una variada selección de embarcaciones. También valoran especialmente que sus playas, de menor tamaño, no suelen estar masificadas.

Como colofón, el Daily Mail señala el Cap de Formentor como uno de los enclaves imprescindibles de la zona. Situado a pocos kilómetros del núcleo urbano y en el extremo más septentrional de Mallorca, este paraje natural resulta especialmente atractivo en estas fechas, cuando aún es posible acceder en coche antes de que se apliquen las restricciones estivales habituales.