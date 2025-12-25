Misas en alemán en Mallorca: un mallorquín celebra eucaristías traducidas cada domingo en Artà

"Os anunciamos el querido Adviento..." : las líneas del villancico alemán resuenan bajo las bóvedas de la antigua iglesia del convento de Artà. El padre Tomeu ya está en el altar. Cuando los últimos acordes desaparecen, comienza la misa dominical en alemán con el Kyrie. "Señor, ten piedad". Fuera: Mallorca y el ajetreo cotidiano. Dentro: un trozo de Alemania… y de tranquilidad. Ambiente prenavideño, recuerdos, sentimientos de hogar. No está mal para hacer una pausa en este tercer domingo de Adviento.

Misa aunque solo haya pocos

Es agradable escuchar al monje franciscano. Su alemán no es completamente nativo, pero la pronunciación es clara y su vocabulario sorprendentemente amplio. Muchas partes las lee de un folleto que los feligreses reciben al entrar. A veces también improvisa. Amable, tranquilo, cercano.

Esta vez solo cinco personas asisten. Villancicos alemanes, oraciones en alemán, homilía en alemán. Una y otra vez, el padre Tomeu invita a los presentes a participar y compartir. Que hoy sean tan pocos no le importa. “No me importa la cantidad. Incluso celebraría la misa para una sola persona”, dice aproximadamente una hora después. Los visitantes se han ido, las velas del altar están apagadas. El sacerdote se ha quitado la casulla violeta y ha vuelto a ponerse el hábito marrón de monje.

Una nueva rutina

El padre Tomeu tiene 79 años y su nombre completo es Tomeu Pastor Oliver. Un verdadero mallorquín del pueblo de Sant Joan. “Aprendí alemán hace mucho tiempo. En un milenio pasado”, dice con una sonrisa. Fue durante sus años de estudio, cuando vivió siete años en Viena. En general, ha viajado mucho por Europa a lo largo de su vida.

Hace muchos años regresó a la isla y nunca dejó de practicar el alemán. De 2009 a 2013 organizó misas en alemán en Cala Millor. “A veces solo venía una persona, otras veces 300”, recuerda. Después se trasladó al convento de Artà, donde sigue viviendo con dos hermanos más. Hace unos tres años celebró por primera vez misas en alemán en la iglesia del convento, pero de forma esporádica, en Navidad y otras ocasiones especiales. Desde hace un mes, sin embargo, hay una nueva rutina: todos los domingos a las 11 de la mañana recibe a los fieles de habla alemana en el viejo edificio. “Lo haremos unos meses y luego veremos si seguimos”, explica.

La idea fue suya, aunque algunos emigrantes alemanes comprometidos lo ayudan con la organización práctica. La preparación del contenido de la misa corre a cargo del propio padre Tomeu, con ayuda de una página web austriaca de la que copia los textos. No hay disputas por la iglesia del convento. “La misa dominical para los mallorquines se celebra en la parroquia de Artà, así que aquí no molesta a nadie”.

Enriquecimiento cultural

Sí, enfatiza el monje. Cree que para muchos emigrantes una misa en alemán en el este de la isla es muy valiosa. “Claro que podrían asistir a las muchas misas católicas en español o mallorquín. Pero hay cosas muy íntimas que solo se pueden sentir en la propia lengua.” Además, aunque la liturgia católica sea uniforme en todo el mundo, hay diferencias en la forma de celebrar la misa. “Eso se nota especialmente en Adviento. Los mallorquines casi no conocen las coronas de Adviento, y eso es solo un ejemplo”. También durante la Semana Santa y Pascua, los enfoques y prioridades varían según el país.

¿Miedo a la extranjería? “Ningún mallorquín me ha mostrado rechazo por la misa en alemán”, afirma el padre Tomeu. Él mismo ni se lo plantea. Para él, las distintas tradiciones son un enriquecimiento cultural. La misa en alemán no busca distanciarse de los católicos locales, sino acercarse. “En los últimos años, muchas costumbres nórdicas de invierno han llegado a la isla, y eso es bonito”, dice.

Y, por supuesto, los católicos de habla alemana también aprenden sobre las tradiciones mallorquinas cuando visitan su iglesia. Por ejemplo, en el servicio ecuménico de Nochebuena en alemán, que el franciscano celebrará a las 17:00 en la iglesia del convento, los asistentes podrán escuchar además del villancico, oración y homilía en alemán, parte del típico Cant de la Sibila, interpretado por la soprano alemana Ananda Bernstein. “Todos reciben un folleto con la traducción al alemán y algunas explicaciones sobre el Cant de la Sibil·la”, dice el franciscano. Espera entre 70 y 100 personas para la misa de Navidad. “Muchos solo vienen en Navidad, pero eso también está bien".

No presionar a las personas

El sacerdote es consciente de que su propuesta no atraerá multitudes. “Mucha gente, sea cual sea su origen, busca espiritualidad y valores; al mismo tiempo, conceptos como religión, fe e iglesia reciben cada vez más rechazo en la sociedad europea”. No suena amargado ni resignado, solo realista. “Todos tenemos parte de culpa”, dice simplemente Tomeu Pastor Oliver.

No se puede forzar a las personas a la fe. En cambio, intenta ofrecerles espacios donde reflexionar y experimentar la espiritualidad a su manera. Como el área de la entrada de la iglesia del convento, abierta todos los días de 8 a 19 horas. Recientemente, un hombre acudía allí repetidamente para sobrellevar una gran pérdida: “No es religioso, pero este lugar le ayudó”. También intenta acercar a la gente a Dios a través de la música y el arte: conciertos, exposiciones. Una forma indirecta de encontrar a Dios.