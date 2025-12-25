Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenado Empresario AlemánLa Fuerza de ÁlvaroRCD Mallorca Peor EquipoBar de Palma Rockeros
instagramlinkedin

El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos

Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera concentran miles de plazas turísticas, pero sus vecinos figuran entre los que menos ganan de la isla

Turistas en Mallorca, imagen de archivo.

Turistas en Mallorca, imagen de archivo. / B. Ramon

Duna Márquez

Biel Capó

Palma

El turismo llena hoteles, playas y restaurantes en Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera, pero no llena los bolsillos de muchos de sus residentes. Estas tres localidades del Llevant mallorquín se sitúan entre las de menor renta per cápita de la isla, pese a albergar la tercera mayor concentración de plazas turísticas de Mallorca, una contradicción que genera sorpresa e inquietud tanto entre vecinos como entre empresarios del sector.

La explicación de los trabajadores del sector hotelero

La explicación, según coinciden diferentes voces del ámbito turístico, está en la estacionalidad. Desde el Consorcio Turístico de Cala Millor señalan que la mayoría de los trabajadores del sector hotelero apenas enlazan contratos de medio año. “En el mejor de los casos son seis meses de trabajo. El convenio fija salarios correctos, pero el problema es que con medio año de ingresos hay que vivir doce meses”, apuntan.

Esta situación se repite también en la oferta complementaria. Comerciantes y empresarios de ocio advierten de que la temporada fuerte se ha ido estrechando con el paso del tiempo. “Antes se trabajaban más meses. Ahora la actividad intensa se concentra en unos cinco meses, y si dependes casi exclusivamente del turismo, eso acaba reflejándose en la renta media”, explican.

Uno de los empresarios históricos de Cala Millor, con cinco décadas de experiencia, resume el sentir general del sector con una frase contundente: “Cada vez trabajamos menos meses y en peores condiciones”.

A esta realidad se suma un factor clave que subrayan los propios trabajadores: la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios no han evolucionado al mismo ritmo que el coste de la vida, lo que ha provocado que muchas familias, pese a vivir en municipios turísticos consolidados, tengan dificultades para llegar a fin de mes.

Noticias relacionadas y más

Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera ejemplifican así una paradoja cada vez más visible en Mallorca: destinos turísticos de primer nivel donde la prosperidad del sector no siempre se traduce en bienestar económico para quienes viven y trabajan todo el año en ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
  2. Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
  3. El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
  4. El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major
  5. Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
  6. La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad
  7. La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
  8. Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”

CCOO denuncia el impago de nóminas y los excesos de jornadas de una subcontrata del aeropuerto de Palma

'La Gran Tómbola del Comerç de Mallorca' cierra su primera edición con más de un centenar de premios repartidos

El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos

El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos

La inteligencia artificial opina sobre la Navidad en Mallorca: "No es estridente, pero sí muy auténtica"

La inteligencia artificial opina sobre la Navidad en Mallorca: "No es estridente, pero sí muy auténtica"

Misas en alemán en Mallorca: un mallorquín celebra eucaristías traducidas cada domingo en Artà

Misas en alemán en Mallorca: un mallorquín celebra eucaristías traducidas cada domingo en Artà

Condenado un empresario alemán por no pagar los impuestos por la venta de una casa en Mallorca

Condenado un empresario alemán por no pagar los impuestos por la venta de una casa en Mallorca

Navidad en el edificio Costa Brava de Esment: El hogar donde la autonomía es el mejor regalo

Navidad en el edificio Costa Brava de Esment: El hogar donde la autonomía es el mejor regalo

Galmés recuerda el "drama migratorio" que sufre Mallorca en su discurso de Navidad

Galmés recuerda el "drama migratorio" que sufre Mallorca en su discurso de Navidad
Tracking Pixel Contents