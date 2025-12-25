Esto es lo que cobran los alcaldes de Baleares

¿Quién es el alcalde que más cobra en Baleares? Según la publicación estadística de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Función Pública, el primer puesto lo ocupa el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, por delante del alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Eso sí: el documento recoge únicamente los sueldos de 2023 (sin contar dietas u otros complementos) y, por tanto, no refleja posibles subidas o cambios aplicados durante 2024.

Eivissa lidera el ranking y Palma se queda en segundo lugar

De acuerdo con los datos, Rafael Triguero percibió en el segundo periodo de 2023 un total de 35.600 euros, lo que equivale a 71.200 euros anuales.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, cobró durante los últimos seis meses del año 33.700 euros, lo que se traduce en un total anual de 67.400 euros. Su retribución queda además por debajo de la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, que aparece con un montante anual de 68.000 euros.

En estos tres casos, el estudio señala que tienen dedicación exclusiva a su ayuntamiento.

La media en Baleares ronda los 42.000 euros

En conjunto, la media de los alcaldes baleares que figuran en la publicación se sitúa en torno a los 42.000 euros. El documento, no obstante, solo incluye el sueldo y no contempla posibles dietas u otros emolumentos.

Los que más cobran en Mallorca

En Mallorca, el salario más alto es el del alcalde de Palma, Jaime Martínez (67.400 euros). Le sigue el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, con 65.400 euros anuales.

En tercera posición aparece Campos, con su alcaldesa Francisca Porquer y una cifra de 62.000 euros, aunque la propia Porquer puntualizó a este diario que su salario bruto anual recibido en 2023 fue de 57.928,90 euros.

También llama la atención el caso de Lloret de Vistalegre, cuyo alcalde figura con 40.000 euros anuales. En todos estos casos, la dedicación que aparece en el informe es exclusiva.

Los salarios más bajos: sin dedicación y sueldos simbólicos

En el extremo contrario, el sueldo más bajo sería el del alcalde de Costitx, Antoni Salas, con una retribución de 2.800 euros. En este caso, el informe lo refleja sin dedicación, ya que compagina la alcaldía con su cargo de conseller en el Consell de Mallorca.

En una situación similar aparecen otros municipios con alcaldes sin dedicación:

Santa Eugènia (Pep Lluís Urraca): 4.200 euros

(Pep Lluís Urraca): Consell (Andreu Isern): 7.200 euros

(Andreu Isern): Valldemossa (Nadal Torres): 8.200 euros

El listado de sueldos en Mallorca, municipio a municipio

En el resto de municipios mallorquines reflejados en la publicación, las retribuciones son: Alaró (13.400), Alcúdia (56.000), Algaida (45.400), Andratx (47.800), Ariany (32.600), Artà (49.400), Banyalbufar (31.000), Bunyola (52.000), Capdepera (57.000), Santa Margalida (31.200), Escorca (34.400), Estellencs (33.800), Felanitx (57.200), Fornalutx (36.600), Llubí (41.200), Manacor (51.200), Mancor de la Vall (40.800), Marratxí (60.600), Muro (55.600), Petra (33.600), Sa Pobla (30.200), Porreres (46.800), Ses Salines (40.000), Sant Joan (42.800), Sant Llorenç (53.600), Santa Maria (44.000), Santanyí (56.400), Sencelles (46.600) y Vilafranca (46.600).

En Ibiza y Menorca también hay sueldos destacados

En el resto de islas, además de Eivissa y Santa Eulària, destaca el salario del alcalde de Sant Antoni de Portmany con 62.800 euros, y el de Es Migjorn Gran con 54.000 euros. En Menorca, los alcaldes de Maó y Ciutadella figuran con 49.400 y 42.800 euros, respectivamente.