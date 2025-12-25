'La Gran Tómbola del Comerç de Mallorca' cierra su primera edición con más de un centenar de premios repartidos

La iniciativa 'La Gran Tómbola del Comerç de Mallorca', impulsada por Pimeco y el Consell insular, ha cerrado su primera edición con 350 comercios adheridos, más de 10.000 rascas validados y 114 premios repartidos.

Justo antes de su finalización el pasado 21 de diciembre se otorgó uno de los premios más elevados, valorado en 1.400 euros, en el establecimiento de compraventa de oro de la plaza Progreso.

Otros premios han sido otorgados por Cap Vermell Grand Hotel, Restaurante Voro, Blau Hotels, Ferrocarril de Sóller, Barcos Azules, Restaurante Diecisiete grados y Cuevas de Gènova, ha informado Pimeco en un comunicado.

La patronal ha hecho un balance "muy positivo" del primer año de esta iniciativa, con una movilización "notable" de la ciudadanía y una buena participación de los comercios.