CCOO denuncia el impago de nóminas y los excesos de jornadas de una subcontrata del aeropuerto de Palma

La federación de Hábitat de CCOO Baleares ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el supuesto impago de nóminas y los excesos de jornadas de sus trabajadores de una empresa subcontratada para la realización de las obras de remodelación tanto del aeropuerto de Palma como del Hospital de Manacor.

El sindicato, en un comunicado en el que expone los hechos relatados por los propios trabajadores, también pone de manifiesto supuestas falsificaciones de los partes diarios, pagos en efectivo sin cotizar, empleados que no pueden disfrutar de sus vacaciones, dietas "camufladas y sustraídas" como anticipos y traslados a la Península sin acuerdo.

Este miércoles, siempre según la organización sindical, los trabajadores todavía no han recibido el pago de sus nóminas y realizan turnos de diez horas diarias aunque firman documentos que pretenden acreditar que tan solo trabajan ocho.

La empresa, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo, no les abona esas dos horas de diferencia ni las jornadas nocturnas o de los sábados. Los empleados, además, no pueden disfrutar de los periodos de vacaciones a los que tienen derecho.

A estas condiciones de "explotación", ha apuntado el sindicato, se le suma el hecho de que los trabajadores han recibido parte del pago de sus salarios en sobres sin cotizar en nóminas ni en la Seguridad Social, lo que supondría un "fraude".

Y, "por su fuera poco", ha sentenciado CCOO, la empresa ha pretendido "obligar" a algunos de los trabajadores a trasladarse a Alicante sin habérselo consultado ni haber llegado a un acuerdo con ellos.

"Ingeniería contable"

En el aeropuerto de Palma, han expuesto los representantes de los trabajadores, los empleados de la subcontrata, que se encarga de las obras de remodelación, ha entregado hojas de control horario falseadas.

La "ingeniería contable" continúa con el pago de las dietas, que se han "camuflado como anticipos no solicitados mediante ingresos bancarios", los cuales luego eran "sustraídos" de las cantidades a percibir en los ingresos salariales mensuales, por lo que los trabajadores percibían "nóminas parciales".

En el Hospital de Manacor, de acuerdo con CCOO, también se realizaban excesos de jornadas mediante las mismas prácticas de falsificación de partes de trabajo y hojas de control horario.

La cantidad de pruebas documentales aportadas por los nueve trabajadores de la subcontrata que constan en la denuncia es tal, ha subrayado el sindicato, que ha hecho que fuera "imposible" no enviarlo a la Inspección de Trabajo.

Si la compañía no salda la deuda que tiene con sus trabajadores, ha advertido, la responsable subsidiaria sería la contratista de las obras, Acciona, y en última instancia, Aena y el Hospital de Manacor.

"Cosas tercermundistas"

Para la organización sindical, debería ser "inaudito" que en la subcontratación pública sucedieran estas cosas, "que parecen tercermundistas".

"El uso de dinero público debería garantizar, con los controles necesarios, que en toda la cadena de subcontratación de obra pública se cumple la ley. Ya sea el Gobierno central con Aena o el Govern en el Hospital de Manacor deben asegurarse que las empresas que contratan y subcontratan cumplen las condiciones mínimas que marca la ley", ha apuntado la federación de Hábitat en el comunicado, firmado por su secretario, Miguel Pardo.

CCOO ha instado a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social que actúen con la máxima celeridad ante unos hechos que han calificado de "graves incumplimientos" en prevención de riesgos y "total abandono" a los trabajadores de la construcción.