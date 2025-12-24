La recuperación del mercado del automóvil se consolida en las islas

El mercado de turismos en Balears cerrará el ejercicio 2025 con una previsión de rebasar las 25.612 matriculaciones, lo que supone un incremento del 13,65% respecto al año anterior, según las estimaciones de Faconauto elaboradas a partir de los datos de Ideauto. Esta evolución confirma la recuperación sostenida del mercado en las islas, en línea con la tendencia nacional.

Las previsiones apuntan, además, a que el mercado balear ha alcanzado ya su «velocidad de crucero», lo que permitirá registrar crecimientos sostenidos durante los próximos tres años, hasta rozar las 28.000 matriculaciones en 2028, consolidando así una etapa de mayor estabilidad y normalización del mercado tras varios años de estancamiento.

Detrás de este avance se encuentra, en buena medida, la aportación de los vehículos electrificados, que ya representan el 18,3% del total de las matriculaciones y que han experimentado un crecimiento del 119% interanual. Un comportamiento que responde tanto a un marco de incentivos que en 2025 ha funcionado de forma más eficaz, como a una oferta comercial más amplia y accesible, y a la mejora progresiva de la infraestructura de recarga.

En este contexto, Balears ha continuado avanzando en el despliegue de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, apoyándose en la red de Movilidad Eléctrica de las Illes Balears (MELIB), coordinada por el Instituto Balear de la Energía, que vertebra la infraestructura pública en el conjunto del archipiélago. Tras un año 2025 de crecimiento, la red cuenta actualmente con 1.248 plazas de recarga públicas, distribuidas entre Mallorca (914), Menorca (148), Ibiza (126) y Formentera (60), según datos oficiales.

José Ignacio Moya, director general de Faconauto, ha puesto en valor el papel de la administración autonómica en este ámbito y ha señalado que «el trabajo que está realizando el Gobierno de Balears en la expansión de la red de puntos de recarga es clave para que la electrificación esté avanzando con solidez en las islas. Contar con una infraestructura cada vez más extensa y bien distribuida genera confianza en el ciudadano y facilita el paso hacia el vehículo electrificado».

Faconauto subraya que la evolución positiva del mercado demuestra que la combinación de políticas públicas bien orientadas, una infraestructura adecuada y una oferta competitiva son determinantes.