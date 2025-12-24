El PSIB cuestiona que el Consell ceda sus técnicos a Menorca

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca cuestionó ayer la «cesión» de técnicos de la institución insular para efectuar informes del Consell de Menorca, mientras los trámites en Mallorca «se retrasan».

La portavoz socialista, Catalina Cladera, señaló que el último pleno del Consell de Menorca aprobó una encomienda de gestión con Mallorca para poder hacer uso de técnicos mallorquines.

En esta línea, criticó que nadie del equipo de gobierno del presidente insular, Llorenç Galmés, «ha salido a hacer un comentario» sobre tema y, por ello, exigió explicaciones sobre la intención de la institución insular ante la solicitud del Consell Insular de Menorca.

Para Cladera, la «opacidad» domina el Consell de Mallorca. En concreto, hizo referencia al traslado de residuos de Ibiza a Mallorca que, criticó, no ha sido explicado «debidamente» a la ciudadanía de la isla.

«Tanto en el caso de Ibiza, como en el de Menorca, Galmés prefiere hacer favores a sus compañeros políticos de otras islas, antes que explicar las implicaciones de sus políticas a los ciudadanos de Mallorca, a los que les debe su cargo», reprochó.

En esta línea, la socialista expuso que Menorca justifica la demanda por la precariedad de recursos humanos en los perfiles técnicos que tienen que evaluar expedientes de cierta complejidad, criticando que «no es posible» que el Consell de Mallorca tenga que cubrir «la incapacidad» de gestión del de Menorca.