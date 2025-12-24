Luis Sábado, chef del menú navideño de la residencia Sa Serra, en Ibiza: "A las personas mayores les debemos lo que somos"

Los usuarios de la residencia y centro de día Sa Serra van a disfrutar este mediodía de una comida «más elaborada de lo habitual» gracias al chef Luis Sábado, que ha querido ofrecerles como «regalo de Navidad» un menú especial con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, que es quien proporciona todo el material. «Esto es un gesto para dar las gracias a quienes nos han inculcado valores y nos han transmitido su sabiduría a lo largo de los años, también en la cocina. A las personas mayores les debemos lo que somos y qué mejor manera de corresponderles que cocinar para ellos», apunta el artífice de la iniciativa mientras termina de elaborar las viandas con ayuda del equipo de cocina de Sa Serra.

Llevan entre fogones desde las siete y media de la mañana trabajando en la preparación de los platos, en los que han apostado por «una cocina sencilla que recoge la esencia del Mediterráneo» empleando, en la mayoría de los casos, ingredientes locales. «Soy un defensor a ultranza del producto de kilómetro cero», apunta este cocinero del restaurante Es Nàutic.

Luis Sábado con el postre. / Vicent Marí

De primero, él y su equipo han preparado una crema de verduras con picadillo de langostinos; de segundo, un filete de gallo con salsa de cítricos y, de postre, un tronco navideño elaborado sin lactosa y con edulcorantes.

Platos saludables

«Lo que se trataba era de hacer un menú adaptado a las circunstancias de una residencia de ancianos. Tiene su complicación, pero con voluntad e ilusión sale todo», afirma Sábado, que para elaborarlo ha contado con el asesoramiento de una de las nutricionistas de las residencias de Can Blai, Sa Serra y Can Raspalls, Agnès Costa. «Esta comida es muy completa porque tiene todo lo que necesitan las personas mayores, como mucha proteína para que los músculos no envejezcan tan rápido. También hemos adaptado las recetas a las diferentes texturas que necesitan cada uno de los usuarios», explica con más detalle la dietista .

«El menú de la salud», así es como ha bautizado su propuesta culinaria el chef aragonés, que agradece al Ayuntamiento de Sant Antoni y al equipo directivo de Sa Serra que le hayan respaldado en esta iniciativa solidaria.

No es la primera vez que Sábado cocina para los algo más de cien usuarios que tiene esta residencia y centro de día. En Semana Santa también preparó una comida con la colaboración de la administración municipal. Originario de la localidad turolense de Alcañiz y residente en Ibiza desde 2022, quiso agradecer «el recibimiento y la acogida» que ha tenido en la isla enfundándose el delantal en la cocina de Sa Serra para elaborar platos típicos de su tierra, el Bajo Aragón. «El resultado fue tan positivo que el área de Bienestar Social de Sant Antoni me propuso repetir y ahora que llega Navidad dije que adelante. Para mí, además es una forma bonita de rematar el año», señala tras relatar uno de los episodios más duros que ha vivido en 2025, el incendio del restaurante Sa Sal, donde trabajaba como cocinero.

La nutricionista Agnès Costa. / Vicent Marí

Esta tampoco es la primera comida navideña especial en Sa Serra que sufraga el Ayuntamiento de Sant Antoni, «ya se hizo una en 2024», según apunta la concejala de Medio Ambiente y Salud del municipio, Pepita Torres, que ha acudido a la cita en sustitución del edil de Bienestar Social, Jorge Nacher, que no ha podido acudir «debido a una fuerte gripe». A Torres la acompañan en esta visita al centro las técnicas de los Servicios Sociales de Sant Antoni.

La opinión de los usuarios

Supervisando que todo este preparado para el almuerzo, que se repartirá a los usuarios «en los distintos comedores» con los que cuenta la instalación, está la psicóloga Ruth Cardona, que dirige la residencia «en funciones» en ausencia de su director. Ella es la que guía a los medios de comunicación por las entrañas de Sa Serra para llegar hasta la cocina donde trabaja Sábado y la que luego invita a los periodistas y a las representantes del Ayuntamiento a que visiten el comedor principal, donde ya unos cuantos usuarios esperan con ganas a que les sirvan el menú especial.

En cuando al chef hace acto de presencia en la sala, una de las residentes, María Jesús Palacios, le pide que explique qué ha cocinado para la ocasión. En cuanto Luis Sábado enumera los platos, ella espeta: «El menú de Semana Santa nos gustó, esperemos que este también». Y en efecto, la comida convence en general, por lo que comentan algunos de los usuarios, entre ellos Antonio Torres, feliz de poder saborear platos más sabrosos que los que come a diario en la residencia.

Palacios, que tiene problemas de visión y diabetes, emite el veredicto del primer plato: «La crema está buena, tiene sabor a langostino». También da buena nota al plato de pescado. «Cocinar en una residencia no permite muchos lucimientos porque hay que adaptarse a lo que dice la dietista», comenta la residente, antes de saludar al chef, que se acerca a la mesa que comparte con otras comensales. «La comida está muy rica», le dice a Sábado, que agradece el cumplido y les desea «feliz Navidad y mucha salud» antes de partir para seguir trabajando, esta vez en la cocina de es Nàutic.