Homenaje a los últimos de sa Dragonera

El Consell ha concluido la celebración de 30 años del Parque Natural de sa Dragonera con un audiovisual de los últimos moradores Tomeu Trobat y Antònia Salvà, los garriguers y últimos habitantes de la isla.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha acompañado a los amos en un paseo emotivo por la isla que habitaron más de diez años. La visita se convertirá en un breve video documental, donde los protagonistas explican cómo eran la vida y las costumbres en la isla, así como múltiples anécdotas de su emotivo paso por ella.

«Desde el Consell se quiere rendir un homenaje a estos últimos habitantes de la isla, no solo por el valor histórico de la memoria, sino también para enaltecer el trabajo de ‘garriguer’, que en Mallorca, con las posesiones, era habitual y muy preciado», ha destacado Bestard.

«En 2025 se han celebrado los 30 años de denominación de parque natural de sa Dragonera, y se ha hecho con diferentes actos simbólicos, como la izada de banderas que hicieron los piragüistas Joan Toni Moreno y Marcus Cooper; un homenaje al Halcón Marino con visitas programadas de los escolares; y también con diferentes proyectes de mejora, como el nuevo mirador de La Miranda», ha concluido el conseller insular.

Hay que remontarse al 1987, cuando el Consell compró la isla de sa Dragonera, situada en el extremo occidental de Mallorca y la incluyó en la relación de fincas públicas de la institución. Más tarde, concretamente en 1995, el Govern balear, mediante el Decreto 7/1995, de 26 de enero, la declaró parque natural, junto con las islas des Pantaleu y sa Mitjana, protegiendo para las generaciones futuras su rica biodiversidad y belleza paisajística.

El Parque Natural de sa Dragonera dispone actualmente de una superficie protegida de 274 hectáreas terrestres. Además, se integran otras figuras de protección comunitarias, como la Red Natura 2000, a causa de la prominente biodiversidad de especies. También se ha reforzado la protección de la fachada sumergida, tanto de las aguas interiores como de las exteriores que rodean la isla, y la han declarado reserva marina.