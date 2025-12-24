Galmés recuerda el "drama migratorio" que sufre Mallorca en su discurso de Navidad

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha pronunciado esta noche su tradicional discurso institucional con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, en el que ha defendido los valores de nuestra cultura.

Galmés se ha comprometido a que la institución que preside no “se quedará con los brazos cruzados ante los desafíos que afronta Mallorca”, como con la movilidad, el turismo, vivienda y la crisis migratoria. Ha reiterado al dirigirse a la población de la isla el drama que representa las constantes muertes en el mar que está provocando el fenómeno migratorio, y ha denunciado que “Mallorca afronta sola” este grave problema. Por ello, el presidente del Consell ha reiterado que “aunque hace tiempo que advertimos que nuestro sistema de protección de menores está al límite, no obtenemos ninguna ayuda”. Por esta razón, ha reclamado que las instituciones trabajen juntas por el bien común de la población que reside en Mallorca.

Llorenç Galmés ha realizado este discurso institucional desde la residencia Miquel Mir, en Inca, y ha aprovechado esta visita para felicitar las fiestas navideñas a las personas presentes y al equipo de profesionales que trabajan en el centro. En su mensaje, con un claro tinte social, el dirigente político ha reiterado los logros conseguidos en esta materia, como ha sido la creación de cien plazas nuevas en residencias públicas, así como el inicio de las reformas en la Bonanova y en la Llar dels Ancians.

Ha aprovechado este mensaje institucional para anunciar el aumento de hasta cien millones de euros para reforzar y ampliar la red asistencial, que se invertirán en la apertura de dos centros de día, uno en Palma y el otro en Inca. Asimismo, ha recordado que el próximo año se concertarán 80 plazas más dedicadas a personas con discapacidad. Al mismo tiempo, también se inicia un programa, que es pionero en todo el Estado, que consiste en la creación de un servicio de atención domiciliaria para niños y jóvenes con discapacidad intelectual o trastornos de conducta. El nuevo programa contará con cien plazas. Dentro de la política social que desarrolla el Consell de Mallorca, el presidente también ha incidido en su discurso en la creación del denominado programa “Ca meva”, que se desarrolla para facilitar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad y riesgo de exclusión social, que se coordinará desde las Hermanitas de Palma.

Por último, Galmés ha reivindicado esta noche tan especial la figura del belén como “símbolo que encarna los valores de nuestra cultura: la solidaridad, la tolerancia y la libertad”. Y en este sentido ha recordado que el Consell de Mallorca ha organizado un “Nadal ben mallorquín”, a través de la declaración de las “neulas” como bien de interés cultural inmaterial, al tiempo que también se ha recuperado el belén de la Sang después de diez años, para defender “nuestras raíces e identidad”.