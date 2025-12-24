Seis provincias ayudan a tramitar el paro de Baleares por el atasco en sus oficinas

El déficit de personal que está sufriendo en servicio estatal de empleo (SEPE) en Baleares, con menos de la mitad de la plantilla que le correspondería, esta obligando a que funcionarios de este organismo desde otras seis provincias estén teniendo que tramitar prestaciones de las islas haciendo horas extras, en un intento de desatascar el enorme volumen de trabajo que se acumula en las oficinas del archipiélago al cierre de cada temporada turística. En concreto, este respaldo está llegando desde Murcia, Las Palmas, Tenerife, Albacete, Asturias y Huelva, colaborando en el reconocimiento de las presolicitudes.

El apoyo de esas seis Direcciones Provinciales a la balear se ve complementado además con la contratación de 23 interinos en el archipiélago durante seis meses, y la realización de horas extraordinarias por parte de la plantilla de las islas.

Pero todos estos refuerzos son insuficientes para hacer frente a la avalancha de unos 200.000 fijos discontinuos, que una vez concluida la temporada turística, y especialmente durante los meses de noviembre y diciembre, se inscriben como demandantes de empleo y tramitan ante el SEPE las prestaciones y subsidios a los que tienen derecho para superar el periodo invernal.

Eso está dando pie durante las últimas semanas a quejas desde las organizaciones sindicales respecto a las «inasumibles» cargas de trabajo que sume el personal del citado servicio estatal y sobre los problemas que eso está conllevando para las personas que buscan acceder a las citadas ayudas económicas.

Recorte constante de plantilla

Desde el propio SEPE en Baleares se reconoce que su plantilla disminuye año tras año y que actualmente padece un «déficit de personal muy importante».

En concreto, la actual campaña de reconocimiento de prestaciones y subsidios se afronta con 157 efectivos, de los cuales 23 son los interinos contratados como refuerzo durante seis meses (los sindicatos critican que muchas de estas personas llegan al puesto sin experiencia previa y que tienen que ser supervisados por sus compañeros, lo que hace que su efectividad sea muy reducida). El problema radica en que en noviembre de 2024 la plantilla la formaban 171 personas, cifra que en 2019 era de 192.

El SEPE registra sus puntas de trabajo en noviembre y diciembre / B. Ramón

Cuando la campaña concluya y se vayan los interinos (marzo del próximo año), el personal del SEPE en las islas se limitará a 134 personas, cuando la relación de puestos de trabajo del organismo establece que Baleares le corresponden 307.

Es decir, el déficit de personal en el archipiélago es del 56%, lo que explica las denuncias formuladas desde UGT y CCOO respecto a la imposibilidad de dar un servicio adecuado a los ciudadanos de las islas, especialmente en situaciones de puntas de trabajo como la que se produce cada año desde octubre a febrero (muy acentuadas en noviembre y diciembre).

Trabajo realizado

Durante los once primeros meses de este año el SEPE ha recibido 174.791 expedientes, lo que supone un descenso del 12,9% menos que en el mismo periodo de 2024, pero se apunta la probabilidad de que el alargamiento de la temporada turística esté haciendo que se demore la demanda de ayudas ante las situaciones por desempleo y que en diciembre se registre un fuerte repunte.

Hay que tener en cuenta que durante este verano se han alcanzado cifras récord de empleo, elevando el número de fijos discontinuos que al llegar el final de temporada tramitan las prestaciones y subsidios.

550 personas diarias

Uno de los mayores problemas que en este momento afrontan las personas que en Baleares intentan tramitar una ayuda por desempleo es el de conseguir una cita presencial en las dependencias del servicio de empleo estatal (SEPE). Aunque cada día se abre un paquete de horas disponibles para la semana siguiente, éstas se agotan en cuestión de horas, e incluso de minutos en algunas oficinas.

En estos momentos se está consiguiendo atender en las dependencias de este servicio a unas 550 personas cada día, lo que eleva la cifra mensual a alrededor de 11.000 usuarios. Hay que señalar que en Formentera no hay cita presencial y cada mes se atienden telefónicamente a unas 400 personas de esa isla. A ello hay que sumar las llamadas que se reciben a través del teléfono 060 para consultar y tramitar prestaciones, y durante el mes de noviembre han sido atendidos 4.533 trabajadores.