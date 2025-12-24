Retrasos en el cobro de subsidios de paro en Mallorca por no dar la declaración responsable

La saturación de trabajo que padecen las oficinas del servicio de empleo estatal (SEPE) en Baleares debido a la falta de personal está demorando el cobro de las ayudas por desempleo que reclaman los trabajadores de las islas durante la temporada baja, según han venido denunciando, pero los errores a la hora de presentar la documentación necesaria aparecen también como una de las causas que generan esos retrasos, especialmente con la nueva ley que regula los subsidios.

La directora provincial del SEPE, Sonia Barranco, señala que uno de los fallos más habituales es no presentar la declaración responsable junto a la correspondiente solicitud, en la que el trabajador comunica todas sus rentas e ingresos, y si corresponde, los de la unidad familiar, obtenidos durante el mes anterior a la solicitud.

La ausencia de este documento está provocando que el ciudadano que pide esa ayuda se encuentre con que no puede completarse este trámite y tenga que solicitar una nueva cita previa, con el riesgo de retrasar la percepción de la ayuda que reclama.

Duración de tres meses

Otra novedad de importancia en materia de subsidios de desempleo es que éstos se conceden con una duración de tres meses, por lo que en aquellos casos en los que el trabajador ha adquirido el derecho para cobrarlo durante seis, a partir del tercero deberá de solicitar una prórroga trimestral, que también debe de ir acompañada de la citada declaración responsable.

Una vez conseguida la cita previa y si al acudir se dispone de toda la documentación adecuada, desde el SEPE se subraya que la prestación o el subsidio se reconoce en ese mismo momento, lo que permite que el cobro se produzca en el mes inmediato.

El SEPE registra estas semanas sus mayores cargas de trabajo / B. Ramón

Si se trata de una presolicitud presentada por vía telemática, se señala que su reconocimiento se produce por orden de la fecha de solicitud, y si toda la documentación se ha presentado correctamente los solicitantes del mes de noviembre ya han sido incluidos en la nómina de las prestaciones, según se asegura.

Pese a lo expuesto, desde el propio servicio de empleo estatal se admite que el problema más grave al que se está enfrentando en estos momentos es a la gravísima falta de personal con la que se ve obligado a trabajar en unas fechas en las que su trabajo se multiplica en las islas por la conclusión de la temporada turística.

Baleares es la última elección

La Dirección Provincial se enfrenta al problema de que en estos años se está registrando un elevado número de jubilaciones (la generación de los denominados ‘boomers’) entre los trabajadores públicos.

Pero la clave se encuentra en que el sistema de concurso de traslados de la Administración hace que sean muchos los que solicitan irse a otras zonas de España, huyendo del elevadísimo coste que la vivienda tiene en el archipiélago, marcha que no se ve compensada con las nuevas incorporaciones debido a que, por esa misma causa y teniendo en cuenta que los que se van a Canarias reciben un plus de insularidad muy superior al de Baleares, las islas aparecen como la última elección a la hora de escoger un destino.

Eso explica la situación que se vive y que haya derivado en lo que UGT-Servicios Públicos calificó recientemente en una «inasumible carga de trabajo» para los funcionarios del citado departamento en el archipiélago, hasta el punto de asegurar que todo ello está repercutiendo en la salud de la plantilla, «alcanzando límites inéditos en términos de estrés y bienestar mental».