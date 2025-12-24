Decathlon inaugura una tienda de 700 m² en el corazón de Palma y alcanza los cinco establecimientos en la isla

Decathlon , la marca deportiva mundial multiespecialista, abrió este martes 23 de diciembre las puertas de su nueva tienda en Palma, reforzando así su apuesta por la ciudad. Ubicada en pleno centro, concretamente en la Carrer dels Caputxins, número 5, el establecimiento refleja el espíritu moderno y cercano de la compañía e incorpora, además, su nueva imagen de marca.

Con 700 metros cuadrados de superficie comercial, la nueva tienda ofrece a residentes y visitantes una experiencia de compra ágil, accesible y especializada. La compañía alcanza así su quinta tienda en la isla y la segunda en el centro urbano de la ciudad. Con esta apertura, Decathlon busca consolidarse como referente dentro del ecosistema deportivo local e integrar la práctica deportiva en el día a día de todos los vecinos, contribuyendo así a mejorar el bienestar de los palmesanos y palmesanas a través del deporte.

El espacio cuenta con un equipo de 26 colaboradores expertos y apasionados por el deporte, preparados para ofrecer un asesoramiento personalizado en un entorno innovador y actualizado.

En palabras de Irene Almira, directora de Decathlon Palma S´Olivar: “Es un proyecto que afrontamos con energía y con la convicción de acercar el deporte al día a día de la ciudad. S’Olivar nace para ser un espacio útil y cercano, con soluciones y experiencias deportivas para todos los niveles y un equipo que comparte la misma pasión por la actividad física. Empezamos esta etapa con mucha ilusión y con el compromiso de ofrecer a todos los deportistas una experiencia única, inspiradora y a un paso de casa”.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la tienda se encuentran el running, la natación, el fitness y los deportes de montaña. Asimismo, el horario de apertura del establecimiento será de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 21.00 horas.

Decathlon S’Olivar: una apuesta por la tecnología, omnicanalidad y circularidad

En lo que respecta a las instalaciones, el nuevo establecimiento cuenta con lo último en tecnología en iluminación LED, sistemas de control de agua, entre otras soluciones para garantizar la máxima eficiencia en el funcionamiento de la tienda.

Además, la tienda integra etiquetas electrónicas en sus lineales y pone a disposición de los clientes el servicio Clica y Recoge en 1 hora, pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda.

El establecimiento contará también con servicios circulares para alargar la vida útil de los productos como el de Alquiler de Bicicletas y el Servicio de Reparación y Mantenimiento, reforzando su apuesta por la accesibilidad y la circularidad.

S’Olivar se estrena con premios: Preguntas tipo trivial sobre cultura deportiva y pequeños retos físicos

Para celebrar la inauguración, Decathlon preparó una activación especial dirigida a todos los palmesanos y visitantes, diseñada para fomentar la participación e invitar a los vecinos y vecinas a descubrir la nueva tienda. La propuesta incluyó preguntas tipo trivial sobre cultura deportiva, con distintos niveles de dificultad y algunos guiños locales, así como pequeños retos físicos sencillos y seguros, aptos para realizar con ropa de calle.

Las personas que participaron pudieron ganar tarjetas regalo de 5 euros, canjeables el mismo día en la tienda y sin compra mínima.

Por su parte, entre los 200 primeros clientes, los miembros de Decathlon que realizaron una compra en la tienda, se llevaron de regalo una totebag y un bidón.