CCOO alerta de que la clase trabajadora no percibe «mejoras reales»

El sindicato CCOO en Balears advirtió ayer de que la clase trabajadora de las islas no percibe mejoras reales en sus condiciones de vida durante este año, a pesar de la evolución positiva de los principales indicadores del mercado laboral.

La organización sindical también consideró en una nota de que en 2026 persistirá la precariedad en amplios sectores sociales de la comunidad.

CCOO reconoce que el empleo, la afiliación a la Seguridad Social y la reducción del paro sitúan a Balears entre las comunidades con mejores datos del Estado, con una caída media del desempleo del 5,45 % entre enero y noviembre, un 69,5 % de contratación indefinida y un crecimiento mensual medio de 14.000 afiliaciones.

Sin embargo, apunta el sindicato que estas cifras no se traducen en bienestar para una parte creciente de la población trabajadora.

Para CCOO, el crecimiento del empleo es desigual y está muy condicionado por la estacionalidad del modelo productivo, ya que más de la mitad de los contratos indefinidos son fijos discontinuos y el grueso de la contratación se concentra en la temporada turística.

A ello se suma una economía poco diversificada, con el 80 % del empleo vinculado al sector servicios y al turismo, lo que, a juicio del sindicato, hace a Balears más frágil y menos resiliente.

Por ello, el sindicato ha puesto el foco en el deterioro del poder adquisitivo y en el desajuste entre salarios y coste de la vida, dado que, según el estudio del Salario de Referencia de CCOO, en Balears se necesitan 2.260 euros mensuales en 14 pagas para llevar una vida digna, unos 300 euros más que el año anterior, una cifra muy superior al salario medio, que se sitúa en 1.732 euros.

CCOO también ha denunciado carencias en ámbitos clave como la vivienda, el transporte y la formación, y ve «insuficientes» las políticas de vivienda para frenar la especulación, y ha recordado los índices de abandono escolar y la falta de una estrategia «clara» de formación profesional que permita retener talento y mejorar la calidad del empleo.

De cara al próximo 2026, el sindicato ha abogado por reforzar la negociación colectiva, situar la vivienda en el centro de las políticas públicas y avanzar hacia un cambio de modelo económico más sostenible.