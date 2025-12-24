Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aeropuertos de Baleares operan esta Nochebuena y Navidad más de 580 vuelos, un 3,5% más que el año pasado

Para el día de Nochebuena se esperan un total de 310 operaciones

Archivo - Una mujer con un gorro de Papa Noel en un aeropuerto.

Archivo - Una mujer con un gorro de Papa Noel en un aeropuerto. / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

EP

Palma

Los aeropuertos de Baleares operan este miércoles y este jueves, Nochebuena y Navidad, un total de 589 vuelos, un 3,5% más que los mismos días del año pasado.

Según la información de AENA consultada por Europa Press, el de Palma será el aeropuerto que más operaciones registre, con 415 (279 nacionales y 136 internacionales), seguido del de Ibiza, que operará 108 (90 nacionales y 18 internacionales) y el de Menorca, con 64 vuelos nacionales y 2 internacionales.

En concreto, para el día de Nochebuena (24 de diciembre) se esperan un total de 310 operaciones y para el día de Navidad (25 de diciembre) 279.

