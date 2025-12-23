Vuelta al 'cole' por Navidad: el Pius XII organiza su primer encuentro intergeneracional de antiguos alumnos
La jornada se concibió como un espacio de convivencia y complicidad, con la intención de convertirse en el punto de partida de futuros encuentros intergeneracionales que vayan más allá de las tradicionales reuniones de antiguos compañeros
El pasado sábado se celebró el Primer Encuentro Intergeneracional 'Per Nadal torna al Pius!', una iniciativa organizada por el colegio Pius XII que reunió a un gran número de antiguos alumnos y alumnas del centro, así como a usuarios de las actividades extraescolares. El encuentro tuvo lugar el pasado sábado 20 de diciembre y se desarrolló en un ambiente informal y emotivo.
La jornada se concibió como un espacio de convivencia y complicidad, con la intención de convertirse en el punto de partida de futuros encuentros intergeneracionales que vayan más allá de las tradicionales reuniones de antiguos compañeros. Frente a la nostalgia, el encuentro apostó por la ilusión compartida y el valor del presente, integrando pasado, presente y futuro en una experiencia común.
La participación fue muy elevada y nadie quiso perderse esta iniciativa, que fue valorada de manera muy positiva y destacada como una propuesta significativa impulsada por el centro.
