Vueling lanza vuelos desde Mallorca a partir de 22 euros para viajar entre enero y marzo de 2026
Con billetes disponibles hasta el 6 de enero de 2026, Vueling facilita escapadas urbanas y nacionales desde Palma, incluyendo destinos como Lisboa, París, Málaga y Barcelona, para viajar en temporada baja
Vueling ha activado una promoción con vuelos desde Palma a partir de 22 euros por trayecto (o 3.675 Avios) en una selección de destinos, según ha informado la aerolínea. La campaña estará disponible desde hoy y hasta el 6 de enero de 2026, con billetes para volar entre el 12 de enero y el 23 de marzo de 2026.
La oferta incluye rutas desde Mallorca a ciudades como Lisboa y París, y también opciones nacionales como Málaga, Alicante, Barcelona o Bilbao.
Fechas clave de la promoción
- Cuándo se puede comprar: desde el 23 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026.
- Cuándo se puede volar: del 12 de enero al 23 de marzo de 2026.
- Precio anunciado: desde 22 € por trayecto o 3.675 Avios (según disponibilidad).
Destinos incluidos desde Palma
Entre las opciones destacadas desde el aeropuerto de Palma (Son Sant Joan), Vueling menciona:
- Lisboa y París, como escapadas urbanas para después de las fiestas.
- Málaga y Alicante, para quienes prefieren viajes dentro de España.
- Barcelona y Bilbao, con planes culturales y gastronómicos.
Viajar en temporada baja: menos prisas y más escapadas
El periodo enero-marzo suele concentrar menos demanda turística que otros meses, lo que lo convierte en una ventana habitual para planificar escapadas con más calma, especialmente en destinos urbanos o de fin de semana.
Red de destinos de Vueling
La compañía recuerda que opera una red de alrededor de 100 destinos en Europa y el norte de África, y que la promoción se aplica a una selección de ellos.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
- El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad