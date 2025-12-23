Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vueling lanza vuelos desde Mallorca a partir de 22 euros para viajar entre enero y marzo de 2026

Con billetes disponibles hasta el 6 de enero de 2026, Vueling facilita escapadas urbanas y nacionales desde Palma, incluyendo destinos como Lisboa, París, Málaga y Barcelona, para viajar en temporada baja

Un avión de Vueling / Vueling

Duna Márquez

Palma

Vueling ha activado una promoción con vuelos desde Palma a partir de 22 euros por trayecto (o 3.675 Avios) en una selección de destinos, según ha informado la aerolínea. La campaña estará disponible desde hoy y hasta el 6 de enero de 2026, con billetes para volar entre el 12 de enero y el 23 de marzo de 2026.

La oferta incluye rutas desde Mallorca a ciudades como Lisboa y París, y también opciones nacionales como Málaga, Alicante, Barcelona o Bilbao.

Fechas clave de la promoción

  • Cuándo se puede comprar: desde el 23 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026.
  • Cuándo se puede volar: del 12 de enero al 23 de marzo de 2026.
  • Precio anunciado: desde 22 € por trayecto o 3.675 Avios (según disponibilidad).

Destinos incluidos desde Palma

Entre las opciones destacadas desde el aeropuerto de Palma (Son Sant Joan), Vueling menciona:

  • Lisboa y París, como escapadas urbanas para después de las fiestas.
  • Málaga y Alicante, para quienes prefieren viajes dentro de España.
  • Barcelona y Bilbao, con planes culturales y gastronómicos.

Viajar en temporada baja: menos prisas y más escapadas

El periodo enero-marzo suele concentrar menos demanda turística que otros meses, lo que lo convierte en una ventana habitual para planificar escapadas con más calma, especialmente en destinos urbanos o de fin de semana.

Red de destinos de Vueling

La compañía recuerda que opera una red de alrededor de 100 destinos en Europa y el norte de África, y que la promoción se aplica a una selección de ellos.

