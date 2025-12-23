El sindicato CSIF denuncia un proceso “improvisado y caótico” en los juzgados de Palma

El sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado un proceso “improvisado y caótico” a la hora de implantar la tercera y última fase de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que va a transformar el próximo 31 de diciembre los órganos judiciales de la capital balear en el tribunal de instancia de Palma.

“Va a cambiar la organización de los juzgados por completo. En sa Gerreria afectarán más estos cambios. La mitad de los juzgados están empaquetados ahora”, detalla Pablo Rodríguez, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Justicia en Baleares.

“Hay un 100% de improvisación y caos”, recalca. Además, Rodríguez critica la fecha escogida para la reforma judicial: “El 31 de diciembre es un día inhábil para la Administración, con los funcionarios de vacaciones”.

El CSIF solicitó una prórroga de seis meses para implementar de forma ordenada y sistemática este proceso, pero el Ministerio de Justicia ignoró esta petición. Los jueces decanos del país y letrados de la Administración de Justicia también reclamaron sin éxito retrasar la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Los sindicatos auguran un enero extremadamente complicado que amenaza con colapsar la Justicia y que repercutirá en la ciudadanía.

Preocupación

“Los funcionarios están muy preocupados, algunos no saben dónde van a ir a trabajar a partir del 2 de enero”, lamenta el portavoz del CSIF. “Hay ansiedad, incertidumbre e inquietud. Todavía el Ministerio no ha publicado el destino de los funcionarios, incluso, el de los titulares que ya tienen sus plazas”, añade. Los peor parados han sido los interinos, que han sido los últimos a los que se les asignado las plazas vacantes. “Se ha intentado dejar a la mayoría en un puesto lo más parecido al que tenían antes, pero no se ha logrado con todos”, indica Pablo Rodríguez. Por ejemplo, media docena de funcionarios de los juzgados de lo penal de Vía Alemania van a ser destinados a sa Gerreria, al área de ejecución no penal, que engloba civil, social, contencioso administrativo y mercantil, por lo que será preciso formarles en la materia.

“Tenemos esperanza de que esta reforma funcione, pero no con esta precipitación, improvisación y caos. Hay un continuo cambio de ideas, los carteles de los juzgados se han modificado ya varias veces”, remarca el portavoz del CSIF.