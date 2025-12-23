Radar meteorológico en directo | ¿Hasta cuándo lloverá en Mallorca?

Mallorca se acerca a la Navidad con chubascos y los termómetros en descenso, dejando ya nevadas en la Serra de Tramuntana para dar la bienvenida al invierno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado para este martes de lluvias ocasionales dispersas que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo pequeño en la isla durante todo el día. Las temperaturas nocturnas descenderán y la cota de nieve se sitúa en los 900 metros.

Nieve en la Serra de Tramuntana con la llegada del invierno / A. Darder

Lluvia en Mallorca para Nochebuena

La previsión no mejora para Nochebuena. Según la Aemet, en Mallorca se esperan chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de granizo pequeño y las temperaturas descenderán, provocando heladas débiles en Mallorca.

El paraguas seguirá presente para Navidad

El día de Navidad mantendrá la presencia de la lluvia. Los cielos en la isla serán nubosos y cubiertos con precipitaciones y las temperaturas ascenderán. A partir del viernes aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible en la actualidad, Del Campo ha apuntado a que podrá iniciarse una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana. Para la jornada del viernes 26, puede haber algunas heladas, que irán perdiendo intensidad y extensión durante los días siguientes.