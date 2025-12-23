Más de mil funcionarios de Justicia afectados por la reorganización interna de la nueva Ley de Eficiencia en Baleares

Más de mil funcionarios de Justicia en las islas se están viendo afectados estos días por la reorganización interna y los cambios que implica la nueva Ley de Eficiencia, por la que los actuales órganos judiciales se transformarán en tribunales de instancia con oficinas judiciales únicas. A partir del próximo 31 de diciembre empezarán a funcionar los tribunales de instancia de Palma, Ibiza, Mahón y Ciudadela, según establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en su tercera y última fase de implantación. En Inca y Manacor, estos tribunales ya arrancaron el pasado 1 de octubre durante la segunda fase de la Ley de Eficiencia.

En el caso de Palma, se trata del partido judicial más grande dentro de los territorios que gestiona el Ministerio de Justicia, por lo que todos los ojos están puestos en la capital balear. “Hay ciudades más grandes como por ejemplo Murcia, pero tiene menos órganos judiciales”, explica un veterano funcionario. Esta reforma supone el mayor cambio en el sistema de la Administración de Justicia en cuarenta años, lo que genera temor y cierta inquietud, sobre todo, entre los empleados públicos, muchos de los cuales van a tener que cambiar de ubicación y de funciones.

La Ley de Eficiencia conlleva una transformación no solo en la denominación de los juzgados, sino también en la organización interna, con una única oficina judicial, lo que se traduce en una reestructuración interna de las sedes judiciales, con una mudanza en los edificios judiciales y cambios de ubicación para muchos de los funcionarios de Palma.

Así, cada tribunal de instancia contará con una oficina judicial, que le prestará todos los servicios comunes y ofrecerá un apoyo integral, sin distinciones entre secciones, plazas judiciales u órdenes jurisdiccionales, con el objetivo de dar una respuesta homogénea y coordinada.

La oficina judicial asumirá todos los servicios que hasta ahora prestaban las secretarías de cada juzgado. Contará con un servicio común de tramitación, un servicio común general y un servicio común de ejecución.

En Palma, los juzgados de Vía Alemania y sa Gerreria se encuentran en plena mudanza desde el pasado jueves. Las cajas se amontonan en los despachos y es habitual el ir y venir de funcionarios de una planta a otra. El antiguo edificio de La Salle se ha dividido por colores para facilitar el traslado de expedientes, mobiliario y el material informático. Los letrados de la Administración de Justicia viven unas jornadas frenéticas con tanto cambio. Y entre los funcionarios se respira una situación de nerviosismo, inquietud y ansiedad ante su inminente traslado.

El juez decano de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, señala que han tenido que adaptar los planos originales del Ministerio de Justicia a una forma “más razonable, con una inversión a coste cero”. Según indica, son los propios funcionarios internamente quienes están haciendo la mudanza. “Está ayudando todo el mundo”, subraya González Mariscal de Gante. Los efectos más voluminosos se encarga una empresa de su traslado.

Todos los contenciosos, en sa Gerreria

Tres juzgados de lo contencioso administrativo, situados en la calle Joan Lluís Estelrich de Palma, entre las Avenidas y la plaza de los Patines, ya se han mudado a la sede de sa Gerreria, donde se encuentra un cuarto juzgado contencioso.

En las dependencias vacías de la calle Joan Lluís Estelrich se ubicará la Gerencia de Justicia y el juzgado de vigilancia penitenciaria, que hasta ahora se hallaban en la calle Posada de la Real, una pequeña travesía de La Rambla.

El edificio de sa Gerreria acoge ya a los tres juzgados de lo contencioso administrativo con una veintena más de empleados públicos. “El edificio está un poco al límite”, reconoce el juez decano. “Se intentará mantener la misma estructura, añadiendo los juzgados de lo contencioso”, explica González.

“Se ha buscado una fórmula para adaptar la reforma a un coste muy bajo. Hemos conseguido adaptarlo todo en el último mes. Hay mucho trabajo interno y esto se está haciendo sin dinero”, destaca el juez decano de Palma. “Se han reorganizado y racionalizado espacios”, agrega.

Algunas oficinas y despachos judiciales se van a mover, pero lo sustancial, lo esencial se mantiene, según apunta González. Por ejemplo, las salas de los juicios serán las mismas. El decanato y los juzgados de instrucción (con otra terminología) seguirán en el mismo edificio de Vía Alemania. Y varios juzgados de lo penal se agruparán de dos en dos.

El cuarto juzgado de violencia sobre la mujer de Palma, que empezará a funcionar en enero, se ubicará en la cuarta planta, y el tercer juzgado especializado en violencia de género se trasladará también al ático. Así, los cuatro juzgados de violencia sobre la mujer estarán juntos en el cuarto piso. Y el que esté de guardia ocupará las dependencias de la planta baja de Vía Alemania. En un futuro y tras realizar una obras de acondicionamiento, las guardias de violencia de género tendrán lugar en la planta sótano, donde se encuentra el juzgado de guardia genérico.

“El edificio de Vía Alemania es muy antiguo, es ortopédico, cuesta flexibilizarlo”, lamenta el juez decano. La previsión es que hoy mismo ya quede lista la mudanza, antes de Navidad, para que todo el personal sepa cuál es su sitio. Según fuentes jurídicas, se ha intentado ubicar a los funcionarios manteniendo su sitio original, pero no se ha conseguido en todos los casos, por lo que próximamente se irán solucionando estos desajustes.