Madrid desatasca las obras del Baluard del Príncep, paralizadas desde hace más de dos años

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha licitado por 1,6 millones de euros las últimas fases de la rehabilitación del Paseo de Ronda en las murallas de Palma de Mallorca, una actuación que permitirá reactivar y culminar las obras del Baluard del Príncep, paralizadas desde hace más de dos años tras la quiebra de la empresa adjudicataria.

La licitación, publicada este martes por la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, corresponde a las fases D y F del proyecto y cuenta con un presupuesto de 1.599.399,70 euros (IVA incluido). El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 16 de febrero de 2026. El Ministerio financiará íntegramente las obras, que tienen un plazo de ejecución previsto de 12 meses y cuya finalización está programada para 2027.

Un proyecto al 93% desde hace dos años

Con esta actuación se pretende completar la rehabilitación de un enclave histórico cuyos trabajos se encuentran ejecutados en un 93%. El proyecto de ejecución fue contratado por el Ayuntamiento de Palma y se desarrolla conforme al protocolo general de colaboración suscrito entre ambas administraciones el pasado mes de noviembre.

La rehabilitación del Baluard del Príncep forma parte de un proyecto iniciado en 2009 y estructurado en seis fases. Las cuatro primeras se ejecutaron entre 2009 y 2017. Las dos últimas comenzaron en marzo de 2020, pocos días antes de la paralización general derivada de la pandemia de la COVID-19. Aunque los trabajos se reanudaron posteriormente, quedaron de nuevo detenidos tras declararse en quiebra la empresa responsable, lo que provocó un bloqueo prolongado de la actuación.

En septiembre, la Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma firmó un protocolo de actuación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para reactivar las obras. Según explicó entonces la portavoz municipal, Mercedes Celeste, el acuerdo establecía un marco de colaboración institucional sin compromisos económicos ni jurídicos vinculantes, con el objetivo de desbloquear la situación.

Las actuaciones pendientes incluyen, en la fase D, la urbanización del foso, la conexión del saneamiento, la construcción de un puente y una escalera de acceso, así como elementos de urbanización y cerramientos. En la fase F se completarán revestimientos, sistemas de recogida de aguas e iluminación, acabados interiores, mobiliario fijo y actuaciones de ajardinamiento.

La inversión estatal acumulada en el Paseo de Ronda supera los 10 millones de euros y se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, activo desde 1988 y destinado a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico.