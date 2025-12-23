Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Licitan arreglar la climatitzación del edificio Guillem Colom

Universitat Illes Balears

Universitat Illes Balears

Redacción Palma

Palma

La UIB ha publicado la licitación del proyecto de reconstrucción parcial del sistema de climatización del edificio Guillem Colom, que actualmente está fuera de funcionamiento debido a una avería derivada de la antigüedad de las instalaciones. El proyecto prevé la renovación completa del circuito hidráulico primario, la instalación de un nuevo colector principal de climatización y la sustitución de las bombas circuladoras del circuito secundario. También se conectará la infraestructura a la red de distrito de calor y frío de quinta generación que ya se está desplegando en los edificios del campus de la UIB en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2030 y que hará posible compartir energía entre los edificios y mejorar el rendimiento global del sistema energético del campus.

