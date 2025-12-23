El Gobierno rectifica y concede la Gran Cruz de Carlos III a Francesc Antich tras la polémica por su exclusión

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado este martes conceder la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III al expresidente del Govern balear Francesc Antich, corrigiendo así la decisión adoptada semanas atrás, cuando dejó fuera de esta distinción al dirigente socialista balear mientras sí la otorgaba a otros expresidentes autonómicos fallecidos este año.

La rectificación se produce después de la controversia generada por la exclusión de Antich en el acuerdo del Consejo de Ministros que sí reconoció con la máxima condecoración civil del Estado a Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán, ambos también expresidentes autonómicos y exsenadores. La ausencia del nombre del expresident balear provocó entonces un rechazo político prácticamente unánime en Baleares.

La decisión inicial fue interpretada como un agravio institucional hacia la figura de Antich, que presidió el Govern en dos etapas y tuvo una larga trayectoria política tanto en el ámbito autonómico como en el Senado. Todos los partidos con representación en el Parlament reclamaron al Ejecutivo central que corrigiera lo que se consideró un trato desigual difícil de justificar.

Con la concesión aprobada hoy, el Gobierno busca poner fin a una polémica que había adquirido una fuerte carga simbólica en Baleares, al afectar al reconocimiento póstumo de uno de los expresidentes autonómicos más relevantes de la etapa democrática. La Gran Cruz de Carlos III es la más alta distinción civil que concede el Estado y se otorga en reconocimiento a servicios destacados a España.

El gesto de rectificación llega tras semanas de críticas políticas y de peticiones formales para que el Ejecutivo reconsiderara su decisión. En Baleares, la exclusión de Antich fue calificada como un "error" y un "desprecio institucional", especialmente al haberse producido una concesión simultánea a otros dirigentes con trayectorias equiparables.

Francesc Antich presidió el Govern entre 1999 y 2003 y nuevamente entre 2007 y 2011, y posteriormente fue senador. Su legado político está vinculado a hitos como el impulso del impuesto turístico, la protección del territorio y el refuerzo del autogobierno balear. Falleció a comienzos de este año, lo que motivó la petición de que fuera incluido en el reconocimiento concedido a otros expresidentes autonómicos fallecidos.

La Gran Cruz de la Orden de Carlos III se concede mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y supone el máximo reconocimiento honorífico del Estado a una trayectoria de servicio público. Con esta decisión, el Ejecutivo equipara finalmente el reconocimiento institucional a Antich con el otorgado a otros expresidentes autonómicos distinguidos recientemente.

La concesión póstuma pretende cerrar una controversia que trascendió el ámbito partidista para situarse en el terreno del respeto institucional y la memoria política.