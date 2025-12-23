El Gobierno prorroga las ayudas a la movilidad para todo 2026: en Baleares, mantiene la gratuidad del transporte público terrestre

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dos grandes líneas de actuación para el fomento del transporte público. Por un lado, mediante un Real Decreto-ley, se prorrogan a partir del 1 de enero y para todo el 2026 las bonificaciones al transporte público actualmente en vigor. Además, también se mantienen las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios con singularidades, como el caso de Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre.

Por otro, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha acordado poner en marcha desde la segunda quincena de enero el Abono Único, integrando autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia en una tarifa plana de 60 euros y de 30 euros para menores de 26 años.

Un presupuesto de 1.371 millones

Según ha explicado el ministro Óscar Puente, está previsto que para ambas medidas se destine una inyección económica de más de 1.371 millones de euros. Con ello, se consolida una de las apuestas más claras de este Gobierno: el impulso del transporte público como política pública esencial. “Una herramienta de cohesión social, de igualdad de oportunidades, de equilibrio territorial y también una política clave para avanzar en la transición ecológica”, ha apuntado Puente.

Para ello, desde 2018 se han destinado 9.290 millones de euros, “un esfuerzo presupuestario histórico, sostenido en el tiempo y con un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas”, ha afirmado.