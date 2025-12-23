El Gobierno y Baleares amplían hasta 2026 el plazo para ejecutar fondos europeos de resiliencia turística

El Gobierno central y el Ejecutivo balear han rubricado esta mañana una adenda que amplía los convenios para desarrollar en Baleares los proyectos de resiliencia turística financiados con 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, enmarcados en el Plan de Recuperación del Estado. El objetivo de esta modificación es asegurar la ejecución completa de todas las actuaciones previstas y evitar que los plazos administrativos limiten la aplicación total de los recursos asignados. El acuerdo se ha formalizado este martes en la Conselleria de Turismo con la firma de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

La principal novedad del acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026, frente al límite anterior fijado para el 31 de diciembre de este año. Se trata de la tercera prórroga desde que la Comisión Europea estableció como fecha inicial de cierre diciembre de 2023, y pretende ofrecer un mayor margen a las administraciones responsables, especialmente a los ayuntamientos, ante la complejidad técnica y administrativa de muchos proyectos.

Sánchez ha destacado que esta extensión del calendario "refleja la colaboración institucional" y el respaldo continuo de la Secretaría de Estado de Turismo al Govern, a los consells insulares y a los municipios baleares para aprovechar plenamente los fondos Next Generation, tras el impacto negativo de la pandemia en el sector turístico.

La asignación extraordinaria de 100 millones de euros a Baleares responde a su papel como motor turístico nacional y a la necesidad de impulsar actuaciones específicas vinculadas a la insularidad y a la elevada presión turística. El Govern decidió el reparto de estos fondos, que se han destinado a un total de 95 proyectos estratégicos centrados en la transformación del modelo turístico.

Proyectos financiados

Entre las iniciativas financiadas se incluyen la adquisición de establecimientos hoteleros obsoletos para promover procesos de esponjamiento urbano, como los desarrollados en Calvià; ayudas al sector hotelero para la instalación de camas elevables o la mejora de la eficiencia energética; y numerosos proyectos municipales orientados a la revitalización urbana, la modernización de servicios públicos, la adecuación de infraestructuras básicas y la creación de nuevos equipamientos culturales.

Cerca de 70 millones de euros se destinan específicamente a proyectos impulsados por los ayuntamientos de las islas, lo que permite actuar sobre problemáticas locales de distinta naturaleza.

La secretaria de Estado ha admitido que la ejecución a nivel municipal ha sido la más compleja, debido a los trámites urbanísticos, las licitaciones y los procesos de contratación, y ha señalado que esta prórroga "es clave para garantizar que ningún proyecto relevante quede sin finalizar".

Los proyectos de resiliencia turística forman parte de una inversión global de 287,5 millones de euros que el Ministerio de Industria y Turismo ha canalizado hacia Baleares a través del Plan de Recuperación.

Por su parte, el conseller de Turismo Bauzà ha afirmado que Baleares es un "referente a nivel nacional" en la gestión de fondos europeos y en la transformación del sector turístico, y ha indicado que el grado de ejecución alcanza el cien por cien.

Previsiones para la próxima temporada

En relación con la próxima temporada turística, Sánchez ha defendido la necesidad de avanzar hacia la desestacionalización, el incremento de la calidad y un modelo turístico respetuoso con los residentes y sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Finalmente, Bauzà ha reafirmado la apuesta del Govern por combatir la oferta turística ilegal y promover un turismo respetuoso con el entorno natural.