La cancelación de las citas médicas por la huelga indigna a los afectados

Numerosos afectados por las cancelaciones de citas médicas se están poniendo en contacto con la asociación Consumidores y usuarios de las Balears para mostrar su enfado e indignación. Según afirman, el Ib-Salut no las está reorganizando , sino que están dando nuevas, algunas con más de un mes de retraso. Los afectados mostraban su disgusto por las dificultades encontradas para obtener sus citas, personas que necesitan ser visitadas por sus médicos de cabecera y que ven como han tenido que solicitar una nueva cita en lugar de habérsela reprogramado, muchos de ellos, personas mayores, que necesitan ser visitados con brevedad pero que su estado no requiere ir de urgencia.