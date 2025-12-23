Laboral
La cancelación de las citas médicas por la huelga indigna a los afectados
Palma
Numerosos afectados por las cancelaciones de citas médicas se están poniendo en contacto con la asociación Consumidores y usuarios de las Balears para mostrar su enfado e indignación. Según afirman, el Ib-Salut no las está reorganizando , sino que están dando nuevas, algunas con más de un mes de retraso. Los afectados mostraban su disgusto por las dificultades encontradas para obtener sus citas, personas que necesitan ser visitadas por sus médicos de cabecera y que ven como han tenido que solicitar una nueva cita en lugar de habérsela reprogramado, muchos de ellos, personas mayores, que necesitan ser visitados con brevedad pero que su estado no requiere ir de urgencia.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
- Promotores inmobiliarios de Mallorca: «En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables estratégicos»
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad